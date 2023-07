Pepić: Tuzi i ove godine bez državnih obilježja za Dan državnosti

Podgorica, (MINA) – Dan državnosti, 13. jul, i ove godine u Tuzima protiče bez istaknutih državnih obilježja, kazao je građanski aktivista i član Pokreta Preokret Dževdet Pepić, navodeći da to ne može služiti na čast čelnicima te opštine.

„Zaista, mislim da u najmanju ruku nije u redu da i ove godine, ni u centru Tuzi, a ni i u drugim djelovima Opštine, nema državnih obilježja na Dan državnosti“, objavio je Pepić na Fejsbuku /Facebook/.

On je upitao koji su “razlozi” čelnika Opštine Tuzi da se za ovaj i na ovaj dan ne istaknu zastave.

„Pa, pobogu, i mi smo građani ove, naše jedine države Crne Gore. Kakav je to način, kakav je to “inat”? Kakvo je ovo omalovažavanje“, naveo je Pepić.

On je ocijenio da to, ne samo da nije dobro, već je i sramno.

Prema riječima Pepića, ako, navodno, smeta 13. jul 1878. godine, „iz patriotsko-nacionalnih razloga“, zašto onda smeta 13. jul 1941. godine, i obratno.

“Kakva je to vrsta “patriotizma“, da kao ne “prihvatamo” državni praznik naše Domovine, a ovamo se borimo, ugovaramo, trgujemo, tražimo da pokrivamo i dobijemo neke funkcije“, upitao je Pepić.

On je poručio čelnicima Opštine Tuzi da im, bez obzira na bilo kakve razloge, ovo ne može služiti na čast.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS