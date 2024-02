Pejović: Počeo unos podataka sa popisa, nema govora o njihovom fabrikovanju

Podgorica, (MINA) – Unos podataka sa popisa stanovništva, domaćinstava i stanova počeo je danas, a za taj posao je, preko javnog oglasa, angažovano 120 operatera, kazao je direktor Monstata Miroslav Pejović i poručio da nema govora o fabrikovanju podataka.

Pejović je, na sjednici Odbora za praćenje primjene Sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, rekao da smatra da nije bilo potrebe za današnjom sjednicom.

On je kazao da su u prethodnom periodu sa predstavnicima Centra za demokratsku tranziciju (CDT) imali i više nego korektnu saradnju.

„Gdje god je bila neka nedoumica ili dezinformacija, predstavnici CDT-a su komunicirali sa Monstatom“, naveo je Pejović, dodajući da su nedoumice rješavali u hodu i promptno.

On je kazao da će današnjom diksusijom, do najsitnijih detalja, obrazložiti i dokazati da nema riječi o fabrikovanju podataka.

„Zaista vjerujem da nam je svima cilj uspješno privođenje procesa kraju, bez kreiranja nepotrebnih ili neosnovanih tenzija, a ne, plasiranjem određenih neprovjerenih informacija, zbunjivanje i dovođenje u zabludu građana“, naveo je Pejović.

On je ponovio da se radi o preliminarnim rezultatima, koji ne mogu biti u potpunosti uporedivi sa konačnim iz 2011. godine, jer nijesu prošli statističku obradu, kontrolu, provjere i eventualnu dopunu iz administrativnih izbora.

Pejović je dodao da konkretno misli na raspoložive podatke u postojećim registrima.

On je kazao da je danas započet unos podataka popisa, pri čemu je javnim oglasom angažovano 120 operatera.

Pejović je, govoreći o isplatama učesnicima popisa, rekao da je, shodno informacijama Ministarstva finansija, budžet postao operativan.

„Do danas budžet nije bio operativan i nije postojala mogućnost da se izvrši bilo kakva isplata učesnicima popisa“, naveo je Pejović, dodajući da je deset opština u potpunosti finalizovalo finansijske obračune i da će Monstat danas ili sjutra izvršiti tranše ka tim opštinama.

On je apelovao na preostalih šest opština da dovrše finansijske obrasce, kompletiraju obračune, kako bi Monstat mogao da isplati sve učesnike u popisu, koji su, kako je kazao, vrijedno i pošteno zaradili novac.

Pejović je, govoreći o softveru za provjeru vjerodostojnosti podataka, rekao da je u srijedu usvojen plan javnih nabavki i da su se stekli uslovi za raspisivanje tendera za softver, a shodno pripremljenoj tenderskoj dokumentaciji.

„Specifikacija za softver je realizovana mnogo prije, i ispunjeni su svi uslovi za raspisivanje tendera“, dodao je Pejović.

On je rekao da slijedi priprema izvještaja za Vladu.

Pejović je pojasnio da je, shodno Zakonu o popisu, Monstat u obavezi da do 31. marta za prethodnu godinu izvijesti Vladu o utrošenim sredstvima obezbijeđenim iz budžeta Crne Gore i o izvršenim poslovima popisa.

„Dodatno, u obavezi smo da pripremimo izvještaj za evropsku delegaciju, odnosno Eurostat, o sprovedenim i planiranim aktivnosti“, naveo je Pejović.

Programska direktorica CDT-a Milica Kovačević kazala je da namjera te nevladine organiazcije (NVO) nije bila da zloupotrijebi Odbor.

„Naprotiv, smatrali smo da je ovo pravo mjesto da se, u racionalnoj i argumentovanoj raspravi, razgovara o svim eventualnim uočenim problemima. Vjerujemo da je ovo što smo uočili, nešto što zaslužuje obrazloženje i objašnjenje“, navela je Kovačević.

Ona je rekla da ni u jednom trenutku nijesu rekli da se radi o zloupotrebama.

„Uopšte nijesmo kvalifikovali to što smo uočili, samo smo saopštili ono što su činjenice, da se pojavila velika razlika u brojevima koji su saopštavani javnosti i da se radi o broju od preko 40 hiljada popisanih osoba“, kazala je Kovačević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS