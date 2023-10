Pejović i Popović potpredsjednici Skupštine

Podgorica, (MINA) – Poslanici Pokreta Evropa sad (PES) i Demokrata, Boris Pejović i Zdenka Popović, izabrani su večeras za potpredsjednike Skupštine Crne Gore iz reda parlamentarne većine.

Izbor Pejovića podržala su 53 poslanika, a Popović 54.

Glasanju nijesu prisustvovali poslanici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata, Liberalne partije, Demokratske unije Albanaca, Hrvatske građanske inicijative i Građanskog pokreta URA.

Pejović je član Predsjedništva i Generalni sekretar PES-a.

Dva puta je biran za odbornika u Skupštini Glavnog grada, a pokrivao je i poziciju savjetnika predsjednika Vlade za unutrašnju politiku.

Popović je jedna od osnivača i potpredsjednica Demokratske Crne Gore od 2015. godine, a poslanica je u poslednja tri saziva Skupštine.

Na sjednici parlamenta su formirani i klubovi poslanika.

Za predsjednika Skupština ranije danas je izabran lider koalicije Za budućnost Crne Gore Andrija Mandić.

