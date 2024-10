Pejović: 98 odsto podataka iz popisa upareno sa podacima MUP-a

Podgorica, (MINA) – Direktor Uprave za statistiku (Monstat) Miroslav Pejović saopštio je da je 98 odsto podataka prikupljenih popisom stanovništva i domaćinstava u Crnoj Gori upareno sa podacima iz registra Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

On je na sjednici skupštinskog Odbora za praćenje primjene Sporazuma o uslovima za održavanje popisa kazao da Monstat ne kasni sa podacima.

„Vi ste glasali takva zakonska rješenja, koja smo mi morali da poštujemo. Zakonom je bila predviđena izrada softvera za provjeru podataka koji je morao ići preko tendera“, rekao je Pejović i dodao da se Monstatu ne može spočitavati neuspješnost tendera.

On je ukazao da je tender za izradu softvera uspio tek iz četvrtog puta, a drugi, koji se odnosio na reviziju koda, iz drugog puta.

„Nije postojala mogućnost da se podaci objave ranije. Monstat je to mnogo ranije shvatio, pa je bio profesionalan i ozbiljan i kroz svoja dokumenta i kalendare stavio da će u drugoj polovini godine sukcesivno objavljivati podatke“, naveo je Pejović.

On je istakao da su, nakon uspješno realizovanih tendera, završene sve aktivnosti u vezi sa softverom koji će biti pušten danas u 11 sati, i podsjetio da je Monstat pripremio uputstvo za korišćenje softvera.

Pejović je podsjetio i da je za objavu podataka popisa bio uslov njihovo uparivanje sa podacima MUP-a, i ukazao da su tek na sjednici u julu zakoni izmijenjeni i Monstat dobio pristup registrima MUP-a.

Prema njegovim riječima, Monstat je 23. septembra završio proces prebacivanja podataka iz MUP-a, a u ponedjeljak okončao i poslednju fazu uparivanja.

„Radujem se jer se 98 odsto podataka prikupljenih popisom uparilo sa podacima MUP-a, po matičnom broju, imenu i prezimenu, datumu i mjestu rođenja, prebivalištu…“, rekao je Pejović.

On je dodao da je preostalih dva odsto Monstat ručno prekontrolisao, odnosno kontrolisao popisnice za oko 18 hiljada građana.

„Ovo predstavlja izvanredan statistički rezultat“, rekao je Pejović dodajući da je ovo prvi popis koji je imao veći broj kontrolnih mehanizama.

On je kazao da su, pored registara MUP-a, pristupili registrima Poreske uprave i MEIS-a, odnosno registra Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, gdje su sadržani podaci o djeci u vrtićima i školama.

„Veća kontrola od ovoga ne postoji i ovo je izvanredna baza za naredni registarski popis. Vjerujem da će postojati politička volja da se dodatni zakoni usvoje i da Crna Gora nikada više ne sprovede tradicionalni popis“, naveo je Pejović.

Pejović je istakao da sada preostaje obaveza političara da izvrše provjeru unošenog materijala.

„Molim vas da sada olakšate Monstatu, s obzirom na to da su definisani rokovi za objavu i provjeru podataka putem softvera. Vidjeli smo izjave nekih političara da to neće biti dovoljno. Ja kažem da hoće, sedam dana je dovoljno dug period“, rekao je Pejović.

On je naglasio da će, i nakon isteka rokova, izaći u susret i pomoći svim građanima koji nijesi informatički pismeni.

Pejović je od Odbora tražio spisak ljudi koji će doći u Monstat kako bi provjerili podatke.

On je ponovio da će 15. oktobra Monstat objaviti konačne rezultate o broju stanovnika Crne Gore po opštinama, po polu i starosti, o etničko-kulturološkim karakteristikama i podatke o državljanstvu.

„U danima nakon toga, vidjećemo kojom dinamikom, nastavićemo objavljivanje podataka po drugim karakteristikama stanovništva, koje će se nastaviti i u narednoj godini“, dodao je Pejović.

Koopredsjedavajući Odbora Darko Dragović rekao je da je Odbor imao mandat da prati realizaciju Sporazuma o uslovima za održavanje popisa, a ne da sprovodi taj proces.

„Moramo vidjeti analizom Sporazuma ko je ovlašćen da delegira predstavnike političkih partija da izvrše kontrolu, kako se ne bi dovodio u pitanje kvalitet i vremenski rokovi definisani za završetak ovog procesa“, rekao je Dragović.

On je pozvao predstavnike nacionalnih vijeća i savjeta da delegiraju svoje predstavnike kako bi se Sporazum do kraja ispoštovao.

„Ako političke organizacije i nacionalna vijeća i savjeti i pored ovog poziva ne delegiraju osobe koje će provjeriti podatke, ne mislim da će to uticati na valjanost konačnih rezultata“, rekao je Dragović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS