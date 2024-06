Partnerstvom do snažnije podrške djeci i odraslima sa smetnjama u razvoju

Podgorica, (MINA) – Izgradnja snažnih partnerstava za podršku osobama sa invaliditetom važna je za jačanje institucionalnih kapaciteta za prevenciju institucionalizacije osoba sa invaliditetom.

Kako je saopšteno iz Institucije Ombudsmana, to je zaključeno na konferenciji na kojoj su prezentovani rezultati dvogodišnje inicijative „Unapređenje inkluzije djece sa smetnjama u razvoju i odraslih sa invaliditetom u Crnoj Gori“, a koju su organizovali Vlada, Institucija Ombudsmana i sistem Ujedinjenih nacija (UN) u Crnoj Gori.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković kazao je da se u toj, po brojnim indikatorima najviše marginalizovanoj društvenoj grupi, nalaze mnogi članovi društva koji su dodatno opterećeni barijerama u ostvarivanju svojih prava.

“U toj višestrukoj i intersekcijskoj nejednakosti prilično često se dešavaju situacije koje su izvan pažnje onih koji se kroz život probijaju sa znatno manje prepreka u ostvarivanju faktičke ravnopravnosti u društvu i državi”, rekao je Bjeković.

On je pozvao na korporativnu društvenu odgovornost.

Bjeković je kazao da se nada da će predstojeća reforma socijalne i dječije zaštite usvojiti drugačiji pristup i pronaći odgovarajuće modele brige za djecu sa posebnim razvojnim potrebama.

“Koja će rasteretiti, a ne osloboditi obaveze i samu porodicu, kao bitan faktor u životu svakog djeteta bez obzira na bilo kakvo lično svojstvo”, rekao je Bjeković.

Všiteljka dužnosti predstavnika UNICEF-a Nela Krnić kazala je da će UN nastaviti da se snažno zalažu za jednakost i puno uključivanje osoba sa invaliditetom u crnogorsko društvo, u skladu sa obavezama Crne Gore koje proističu iz ratifikacije Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom.

Prema njenim riječima, kroz tu reformsku inicijativu unaprijeđeni su kapaciteti sistema za sprječavanje institucionalizacije djece i odraslih sa smetnjama u razvoju kroz obuku više od 100 profesionalaca iz različitih sektora, razvojem modela usluga na nivou zajednice, pružanjem psihosocijalne podrške i postavljanjem temelja za prvi crnogorski Centar za hraniteljstvo sa planovima za specijalizovano hraniteljstvo za djecu sa smetnjama u razvoju.

„Kritično je važno što je obezbijeđeno učešće organizacija osoba sa invaliditetom u svim fazama procesa, od početne analize situacije, kreiranja reformskog projekta i njegove implementacije“, kazala je Krnić.

Ona je podsjetila da je sistem UN u Crnoj Gori integrisao prava osoba sa invaliditetom u svoje strateške dokumente, ali i organizovao obuke za svoje osoblje za uključivanje osoba sa invaliditetom u programe UN, koje su sprovele organizacije osoba sa invaliditetom.

Predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja Budimirka Đukanović podsjetila je da je taj resor, u ostvarivanju nacionalnih razvojnih prioriteta i ciljeva koji čine dio Agende 2030. i realizacije međunarodno priznatih obaveza Vlade u domenu ostvarivanja ljudskih prava, socijalne inkluzije i reformske agende povezane sa procesom pristupanja Crne Gore EU, u saradnji sa UN i Institucijijom Zaštitnika, u prethodne tri godine implementiralo projekat ,,Unaprjeđenje inkluzije djece i odraslih sa invaliditetom u Crnoj Gori”.

Kako je navela, kao sastavni dio Integrisanog programa saradnje Crne Gore i UN, tokom 2021. godine, započeto je implementacijom zajedničkog projekta u cilju promocije prava osoba sa invaliditetom.

Zamjenica Zaštitnika Nerma Dobardžić, govoreći o zapažanjima Nezavisnog monitoring mehanizma, ukazala je na potrebu kontrole kvaliteta rada asistenata u nastavi kroz proces akreditacije i reakreditacije licenci, ali i na nedovoljno razvijene usluge za život u zajednici osoba sa invaliditetom.

Ona je navela da djelimična i/ili potpuna nepristupačnost karakteriše javne ustanove, kao i da arhitektonske barijere, ali i barijere u komunikacijama i informacijama, predstavljaju izazov koji se, bez nerazumnih odlaganja, mora prevazići.

Savjetnica Zaštitnika i koordinatorka NMM-a Milena Krsmanović Iković kazala je da će to tijelo pratiti oblast inkluzivnog obrazovanja, usluge socijalne i dječje zaštite, deinstitucionalizaciju i uključivanje OSI u proces donošenja odluka.

Svoja iskustva u radu NMM predstavile su i Marina Vujačić (UMHCG), Marija Boljević (Staze) i Miroslava Ivanovic (I MI BOKE), koje su ocijenile da, na primjeni Konvencije u Crnoj Gori, treba još dosta da se učini i dale preporuke za buduće aktivnosti ovog tijela.

