Parlamentarna većina želi tužilaštvo na koje može uticati

Podgorica, (MINA) – Aktuelna parlamentarna većina želi tužilaštvo na koje može vršiti politički uticaj, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Poslanica DPS-a Vesna Pavićević rekla je da, pored brojnih najava o navodnim reformama u Crnoj Gori od aktuelne parlamentarne većine, građani svjedoče samo djelovanju suprotnom mišljenju Venecijanske komisije.

Ona je kazala da primjera ima na pretek.

“Prekidanje mandata tužiocu, produžavanje v.d. stanja u nedogled, tako što bi se vršioci dužnosti vrhovnog državnog tužioca smjenjivali, čime se izigrava ustavno rješenje za njegov izbor, koje zahtijeva i učešće opozicije, zatim biranje pet uglednih pravnika prostom većinom, samo su neki od njih”, navela je Pavićević u autorskom tekstu.

Kako je kazala, posrijedi je dominantna politizacija Tužilačkog savjeta i kontrole od onih koji su zagovarali takvu vrstu reforme.

Prema riječima Pavićević, sve te anomalije nikako ne mogu ići u korist tužilačke organizacije i nacionalnih interesa Crne Gore.

“Očigledno da se vlastodršci rukovode namjerom da vršenjem pritiska na tužilačku organizaciju, “isključe” tužioce koji su do sada radili na predmetima, i da pravo i pravdu iz njihovih ruku prigrabe za sebe”, kazala je Pavićević.

Kako je rekla, suludo je da tužilaštvo ne pokazuje volju za jednakost u postupanju.

“Već na djelu u pojedinim slučajevima imamo svojevrsnu selektivnost. Posebno ako postoje operativne informacije, ili indicije da se može raditi o krivičnom djelu, koje se goni po službenoj dužnosti”, navela je Pavićević.

Ona je kazala da su saznanja iz medija operativna saznanja, koja treba sa pažnjom provjeriti, pa tako i doći do preciznih informacija.

Pavićević je rekla da, iako afera prevoza, paljenja i nestanak cigareta, potresa crnogorsku javnost, postupak dokazivanja i hapšenja vinovnika tih nezakonitih radnji izostaje.

“Postavlja se pitanje što je konkretno nadležno tužilaštvo usporilo rad u zaustavljanju krijumčarenja cigareta i hapšenju osoba povezanih sa tim protivzakonitim djelovanjem”, navela je Pavićević.

Ona je pitala zašto glavni specijalni tužilac hitno ne preduzme mjere i radnje iz svoje nadležnosti i provjeri navode članova parlamentarne većine koji, kako je rekla, svakodnevno nude dokaze za uključenost vrha države u šverc cigareta.

“Selektivnim postupanjem se baca sjenka na objektivnost i nepristrasnost tog organa i stvara sumnja na politički uticaj vlastodržaca”, kazala je Pavićević.

Aktuelni Tužilački savjet, prema njenim riječima, nije pokazao proaktivan i efikasan pristup u ostvarenju zadatih ciljeva.

“Nova parlamentarna većina je srušila sve do sada uspostavljene garancije za vršenje funkcija državnih tužilaca bez uticaja sa strane”, smatra Pavićević.

Kako je rekla, parlamentarna većina zaboravlja da državnotužilačka organizacija nije dio izvršne vlasti, niti organ uprave.

Pavićević je naglasila da je državno tužilaštvo zastupnik pravde, a ne partikularnih političkih interesa.

“Lični motivi parlamentarne većine da se napravi političko tužilaštvo, postavljanjem i disciplinovanjem tužilačkog kadra i potpuna kontrola tog organa u smislu biranja i razrješavanja državnih tužilaca i klasične politizacije, su u suprotnosti sa međunarodnim standardima u toj oblasti”, rekla je Pavićević.

