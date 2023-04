Parlament o primjeni sporazuma tužilaštava Crne Gore i Hrvatske

Podgorica, (MINA) – Skupština će danas razmatrati Izvještaj sa kontrolnog saslušanja sa predlogom zaključaka o primjeni sporazuma državnih tužilaštava Crne Gore i Hrvatske o saradnji i gonjenju počinilaca krivičnih djela ratnih i zločina protiv čovječnosti i genocida.

U zaključcima Odbora se navodi da je neophodno pokrenuti inicijativu za revidiranje Sporazuma i da nadležni organi treba da urade sve kako bi se do kraja riješili nerasvijetljeni ratni zločini.

“I kako bi se izrazila osuda, i postigla presuda svih ratnih zločina počinjenih u svojevrsnom logoru smrti “Lora”, bez odbzira na protok vremena koji ne smije biti opravdanje za neaktivnosti nadležnih državnih organa”, kaže se u predloženim zaključcima.

Kako se navodi, to su zločini koje je potrebno istraživati sve dok se ne postigne svrha da svi akteri koji su učestvovali u izvršavanju tog monstruoznog zločina odgovaraju za svoja djela.

“Neophodno je da Specijalno državno tužilaštvo preduzme sve potrebne radnje u skladu sa zakonom i propisima kada je istraga o slučaju „Lora 3“ u pitanju, kao i za sve ostale ratne zločine, kako bi se stekli uslovi i priveli pred licem pravde

počinioci ovih gnusnih zločina”, kaže se u zaključcima Odbora.

Ocjenjuje se da je potrebno pokrenuti inicijativu za revidiranje tog sporazuma s obzirom da, kako se navodi, postoji očigledna asimetričnost u pravima i obavezama i da je analizirajući područje primjene jasno da u momeniu potpisivanja strane ugovornice nijesu bile ravnopravne.

“Takođe je neophodno insistirati kod hrvatskog pravosuđa i tužlaštva da i pored velikog protoka vremena istraju na istrazi slučaja “Lora 3”. Ne smije se dopustiti da ovaj zloćin ostane nekažnjen, da izostane bilo koja krivičnopravna konsekvenca, što je do sada bio slučaj”, navodi se u predloženim zaključcima.

Neophodno je, kako se ističe, davati legitiman podsticaj da se o ovom, a i ostalim slučajevima ratnih zločina, sazna puna istina i da se privedu pravdi svi oni koji su se ogriješiii o međunarodno i domaće pravo, kao i o etički poredak i standarde.

“Neohodno je da se preduzmu sve mjere i aktivnosti kako bi se došlo do procesuiranja svih lica koja nijesu procesuirana, a koji su učesnici ili saučesnici u slučaju zvanom “Lora 3″”, smatraju članovi Odbora.

U zaključcima se pozivaju sve institucije sistema za civilizacijski odnos prema nevinim žrtvama ratnog zločina “Lora 3”, kao i prema porodicama ovih žrtava.

“Potrebno je da se iskazuje pijetet prema njima, kao i da se unaprijedi sistem boračko-invalidske zaštite i da se pruži odgovarajuća podrška porodicama i na nematerijalnom planu, da se ne osjećaju zapostavljeno i zaboravljeno”, kaže se u zaključcima.

Navodi se da je potrebno iskazati jaku političku volju po pitanju ratnih zločina, da se konkretno krene u razrješavanje i kažnjavanje i gonjenje zločinaca kako bi se zadovoljila pravda.

“Neophodno je da odgovornost za izvršene ratne zločine bude isključivo individualna i zato treba osuditi bilo kakav pokušaj pripisivanja kolektivne odgovornosti bilo kojem narodu ili nekoj drugoj etničkoj, vjerskoj ili sličnoj grupi”, kaže se u predloženim zaključcima.

