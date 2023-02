Paraatletska reprezentacija počela pripreme

Podgorica, (MINA) – Paraatletska reprezentacija Crne Gore zvanično je počela pripreme za novu sezonu, u kojoj je očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu u Parizu, kazao je trener Veljko Čegar.

On je naglasio da je sezona izuzetno bitna jer je ujedno i kvalifikaciona za Paraolimpijske igre u Parizu.

“Počinjemo pripreme za izuzeteno važnu sezonu, u kojoj ćemo pokušati da izborimo normu i ispunimo jedan od kriterijuma za plasman na Paraolimpijske igre u Parizu. Neće biti lako, jer je sistem kvalifikacija drugačiji, odnosno kriterijumi su teži nego za Igre u Tokiju”, rekao je Čegar agenciji MINA.

On je najavio da će crnogorski paraatletičari tokom februara i marta trenirati u Podgorici.

“Planiramo da u aprilu dio priprema odradimo u Hrvatskoj, a zaokružimo ih nastupom na otvorenom prvenstvu te države 22. i 23. aprila. Nastupićemo na prvomajskom mitingu u Baru, a u planu je da učestvujemo i na Gran pri mitingu u Italiji od 11. do 13. maja. Do kraja maja i u junu predviđen je nastup na još nekoliko regionalnih takmičenja u Hrvatskoj i Srbiji”, rekao je Čegar.

On očekuje da se do tada “iskristališe“ sastav za šampionat u Parizu.

“Do sredine juna znaćemo ko je u kakvoj formi. Svako od takmičara imaće iza sebe 4-5 nastupa i to će biti pokazatelj koji će odrediti spisak putnika za Pariz”, rekao je Čegar.

Komentarišući činjenicu da je jedan od kriterijuma za paraolimpijsku vizu plasman među četiri najbolja na SP, on je kazao da je to težak kriterijum, ali da je optimista i da ne sumnja da će crnogorska paraatletika imati svog predstavnika u Parizu.

“Težak kriterujum za nas, ali optimisti smo. Sportisti će dati sve od sebe, Paraolimpijski komitet stoji iza njih, u organizacionom i finansijskom smislu, da pomogne sportiste i finansira njihove pripreme i nastupe”, rekao je Čegar.

On očekuje da će crnogorski paraatletičari i ove godine, kao i prethodnih, uspjeti da poprave svoje najbolje rezulate.

“Hoće li to biti dovoljno za dobar rezultat na SP ili za plasman na Paraolimpijske igre vrijeme će pokazati, ali jedno je sigurno da ćemo mi uraditi sve da spremni odu na to takmičenje”, zaključio je Čegar.

Bacač kugle Miloš Spaić kazao je da pripreme za novu sezonu počinju u istom raspoloženju i sa istim željama kao i prethodnih godina.

“Najvažnije tamičenje ove sezone je SP. Nadam se da ću biti učesnik tog takmičenja. Prošlu sezonu završio sam sa rezultatom 11,38 metara, koji sam ostvario u Parizu. Cilj mi je da ove sezone prebacim tu daljinu, da se primaknem 12 metara ili da ih prebacim. Sigurno je da ću dati sve od sebe, pa dokle kugla odleti”, rekao je Spaić.

Prvom okupljanju prisustvovali su paraompijci iz Tokija, Miloš Spaić i Marijana Goranović, zlatni iz Groseta Radmilo Baranin, bronzana iz Bidgošća Maja Rajković, bacač koplja Danilo Gojković i braća Marko i Vlado Terić

