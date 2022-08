Pad Vlade najbolji odgovor svima koji sprovode tuđe agende

Podgorica, (MINA) – Pad 43. Vlade najbolji je odgovor svima koji, umjesto bavljenja državnim interesima evropske i građanske Crne Gore, posegnu za realizacijom tuđih antievropskih agendi i udalje državu od članstva u Evropskoj uniji (EU).

Iz SDP-a su podsjetili da je manjinska Vlada formirana sa apsolutnim prioritetom deblokade evropskog puta, i da je zbog toga i dobila nepodijeljenu međunarodnu podršku.

Kako su naveli, zahvaljujući slijepoj politici odlazećeg premijera Dritana Abazovića, propuštena je velika šansa za ulazak „u brzi evropski voz“, za šta je preduslov bila deblokada pravosuđa u Skupštini i postizanje dogovora oko evropskih i reformskih tema.

„A ne nametanje i forsiranje tema koje dijele društvo i za koje je bilo jasno da dodatno urušavaju političku i društvenu koheziju neophodnu za evropski i reformski konsenzus“, dodaje se u saopštenju SDP-a.

Navodi se da je, nažalost, kao rezultat takvog naopakog pristupa i potpune promjene prioriteta u njenom radu, Vlada, koja je trebala da bude evropska, doživjela potpuni krah upravo evropske politike.

To je, kako su kazali iz SDP-a, danas svima jasno, a posebno evropskim i međunarodnim partnerima Crne Gore.

„Ukoliko bude dovoljno zrelosti i pameti da svi evropski politički subjekti koji slijede sopstvene a ne tuđe interese nađu najmanji zajednički imenitelj, pred Crnom Gorom će i dalje stajati šansa za brzi put ka EU“, smatraju u toj partiji.

Oni su kazali da ih, u tom smislu, veoma raduje brza reakcija predsjedavajućeg delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Crnom Gorom, Vladimira Bilčika, da je državi potrebna „istinski proevropska vlada koja će dati prioritet strateškim reformama za EU“.

„Iz ove izjave Bilčika valjda nikome ne treba pojašnjavati koliko je 43. Vlada bila evropska i koliko su joj prioriteti bili reforme koje vode ka EU, zbog kojih razloga je i moralo da joj se izglasa nepovjerenje“, zaključuje se u saopštenju SDP-a.

