Otkrivena spomen ploča u Morinju

Podgorica, (MINA) – Ministri odbrane i vanjskih poslova, Raško Konjević i Ranko Krivokapić, otkrili su danas spomen ploču u logoru Morinj, zajedno sa ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom i vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom.

Iz crnogorskih ministarstava odbrane i vanjskih poslova saopštili su da je na spomen ploči posvećenoj zatočenim hrvatskim civilima i braniocima tokom velikosprske agresije na Hrvatsku ispisano – „Sjećajmo se zločina počinjenih da bi se osramotili ime i duh Crne Gore. Izražavamo žaljenje za sve patnje koje su proživjeli zatočeni. Da se nikada ne ponovi!”.

Konjević je kazao da se dio Crne Gore našao u ratnom vrtlogu tuđih velikodržavnih interesa i ciljeva do kojih su kanili stići kroz gnusnost nepočinstva, vjerujući da jedino oni imaju pravo na istinu i odluku o sudbinama drugih.

“Ipak, sa ove distance, moramo reći da nam je drago što su neki ubrzo shvatili svu pogrešnost vlastitih zabluda, a žal što mnogi i danas slijede propale projekte iz kojih su uvijek ostajale samo suze i bol”, rekao je Konjević.

Kako je naveo, jedna od tih njihovih istina je i Morinj, mjesto sa kojeg suze iz svakog časnog oka i danas teku.

Konjević je istakao da je Morinj nepomični svjedok strašnosti u kojoj se mali čovjek preko noći pretvori u velikog mučitelja, a bezgrešni u pogrešno stradanje.

Kako je rekao, i pored fizičkog užasa i straha, daleko je strašnije što taj logor u sebi i dalje drži zarobljene umove batinaša, ali i onih koji su im tu batinu stavili u ruke.

“Mi ne ćutimo, mi smo svoju riječ rekli i tada, ali i danas pred ovim mjestom, ujedinjeni i istrajni u namjeri da se više nikad ne ponovi, da se više nikad ne dogodi ni jednom čovjeku, a kamoli ljudima čiji je jedini grijeh bio što su voljeli vlastitu domovinu”, naveo je Konjević.

On je dodao da se, da je takvih bilo više sa druge strane, možda Morinj ne bi ni dogodio.

Krivokapić je kazao da najveći narodi i najveće države imaju ponore koje naprave njihove elite – ideologije zla, mržnje, ćeranja, koje unište i male narode u njihovim državama.

“Takva ideologija je imala cilj ne samo da uništi Dubrovnik i ne samo da pokori Hrvatsku. Njen cilj je bio da se uništi Crna Gora”, dodao je Krivokapić.

On je istakao da je jedna od najvećih istorijskih stranputica koje je Crna Gora napravila ta što je išla u rat za ubijanje same sebe.

“Zatvarajući vas u ovaj logor, ona je zatvarala sebe. Šireći tu ideologiju, ona je pucala u sebe, i zbog toga ne manja žrtva od vas u ovom logoru je bila i Crna Gora, gdje su ubijeni njen duh i njeno ime. Sa namjerom da se zatre onako kako se htjelo zatrijeti vaše ljudsko dostojanstvo, snaga, uvjerenje i ljubav prema lijepoj vašoj i lijepoj našoj Hrvatskoj”, rekao je Krivokapić.

On je, kako se navodi, obraćajući se logorašima kazao da njihova patnja ne smije ostati zaboravljena, prije svega zbog Crne Gore.

“Da bi Crna Gora bila ona koja je najbolja i evropska Crna Gora. Da bi bila Crna Gora koja vjeruje u te vrijednosti. Građanska Crna Gora zajedništva i multikulture”, kazao je Krivokapić.

Krivokapić je dodao da je „ovaj spomen velikosrpskoj agresiji upravo podsjećanje na naše zajedništvo u odbrani od toga”.

“Žrtve ste bili vi kao pojedinci, a države Hrvatska i Crna Gora kao entiteti. Na primjerima admirala Barovića i primjerima vaše žrtve koju ste podnijeli ovdje, želimo da gradimo sigurnu i stabilnu budućnost zajedništva, prosperiteta i mira”, poručio je Krivokapić.

Navodi se da su hrvatski zvaničnici zahvalili Konjeviću i Krivokapiću na hrabrosti i što su bili glasni protiv rata devedesetih.

“Ističući da je današnji gest veliki korak za dobrosusjedske odnose, za suočavanje sa prošlošću, kao i za približavanje Crne Gore evropskoj porodici, kojoj pripada”, dodaje se u saopštenju.

