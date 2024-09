Osuđuju podsticanje nacionalne i vjerske netrpeljivosti

Podgorica, (MINA) – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore oštro je osudio tekst „Koncert za Nermina: Islamizacija Podgorice?“, objavljen na pojedinim portalima, u kome se, kako su saopštili iz te institucije, podstiče nacionalna i vjerska netrpeljivost, netolerancija i diskriminacija.

Iz institucije Zaštitnika su ocijenili da tekst sadrži neprihvatljive i uvredljive segmente koji duboko podrivaju temelje multi-konfesionalne, multi-nacionalne, kulturne različitosti i suživota.

Kako su naveli, koncert, koju god publiku da je okupio, nezavisno od političke, nacionalne i druge pripadnosti, a kao izraz umjetnosti, stvaralaštva i kulturnih dostignuća, ne smije instrumentalizovati na način kako je to pokušano spornom objavom.

„Na ovaj način podstiče se nacionalna i vjerska netrpeljivost”, navodi se u reagovanju.

Iz institucije Zaštitnika su istakli da je upravo kazivanje i u samom teksu da je koncert okupio pjevače raznih profila, nacionalnih i religioznih, najveći demant suštine objavljenog, ali i pokazatelj da se duh različitosti, slobode i suživota ne može i ne treba sputati.

“Crna Gora je zemlja svih njenih građana i građanki i niko nema pravo da bilo kome uskrati slobodu umjetničkog stvaralaštva i političkog djelovanja eliminacijom kulturnih obilježja i onog što ne pripada samo jednoj vjeri već svima nama”, poručili su iz institucije Ombudsmana.

Oni su dodali da je tu riječ o još jednoj opasnoj pojavi, a to je stigmatizacija i targetiranje drugog i drugačijeg, uključujući i ekstremizaciju u odnosu na vjerska, jezička i kulturna obilježja jednog dijela našeg društva.

Iz institucije Zaštitnika su apelovali da se političko djelovanje u predizbornom periodu prilagodi demokartskim standardima, kulturi dijaloga, uz poštovanje prava i sloboda svih učesnika izbornog procesa.

“Iako smo navikli da se u predizbornom periodu, nažalost, češće javljaju ovakvi i slični primjeri izražavanja mišljenja i sprovode aktivnosti kojima se podstiču diskriminacija i drugi oblici neprihvatljivog ponašanja, i ovog puta”, kaže se u reagovanju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS