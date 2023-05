Organizovali humanitarnu volontersku akciju u Resursnom centru 1. jun

Podgorica, (MINA) – Addiko banka je danas, u sklopu Addiko Cares Day-a, organizovala humanitarnu volontersku akciju akciju oslikavanja prostorija Resursnog centra za obrazovanje i osposobljavanje “1. jun”.

Učesnici akcije su, uz pomoć akademskog slikara Mirka Dragovića, oslikali zidove trpezarije Resursnog centra, kako bi ukazali na značaj društvene odgovornosti, empatije i brige o svim članovima društva, posebno o najosjetljivijim kategorijama.

Direktorica za korporativne komunikacije u Addiko banci, Nataša Milović, podsjetila je da je ta banka, u sklopu svojih društveno-odgovornih aktivnosti, formirala Addiko volonterski klub.

Kako je pojasnila, u tom volonterskom klubu Addiko banka okuplja svoje zaposlene koji učestvuju u nizu aktivnosti za dobrobit zajednice u kojoj žive i posluju.

“Ovo je jedna u nizu akcija. Danas se družimo sa učenicima i nastavnicima škole “1. jun”. Mislim da je najveća vrijednost današnje akcije emocija koju smo razmijenili, kao i način na koji se družimo i zabavljamo sa djecom”, rekla je Milović.

Ona je zahvalila upravi škole i profesoru Dragoviću.

“Najveća vrijednost današnjeg dana je lična satisfakcija koju dobijamo u druženju sa djecom. I, naravno, dajemo primjer i drugima da je briga o zajednici i najosjetljivijim kategorijama zaista važna”, poručila je Milović.

Dragović je zahvalio Addiko banci i volonterima na podršci akciji.

“Oni šire ljubav, svoje umjetničko umijeće, ali i empatiju, društvenu odgovornost i sve što znači našoj ustanovi i društvu”, kazao je Dragović.

On je rekao da današnja akcija mnogo znači toj ustanovi, ali i učenicima i njihovim roditeljima.

“Ovo je znak podrške, ali istovremeno ostali su dobri radovi i umjetnički efekat je neponovljiv. Smatram da su radnici i službenici Addiko banke uživali. Mi sigurno jesmo u njihovom društvu i stvaralaštvu”, zaključio je Dragović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS