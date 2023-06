Organi za sprovođenje izbora sjutra da ostave po strani političke razlike

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je organe za sprovođenje izbora da sjutra ostave po strani političke i partijske razlike i da se posvete zakonitom sprovođenju izbornog postupka.

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica rekao je da ključni interes tih organa mora biti zakonit i fer izborni dan.

On je kazao da CDT poziva izborne liste koji učestvuju u izborima da poštuju Kodeks za fer i demokratske izbore koji su na njihovu inicijativu potpisale, da se zakonito ponašaju u toku izbornog dana, kao i da uklone svoje štabove od biračkih mjesta.

Kako je Koprivica dodao, CDT ih poziva i da se uzdrže od nasilja i da omoguće biračima da slobodno i neometano donesu odluku da li i za koga žele glasati na izborima.

“Takođe, apelujemo na poštovanje onih odredbi Kodeksa koje se odnose na kvalitetnu saradnju i poštovanje biračkih odbora, te uzdržavanje od proslava koje na bilo koji način mogu poremetiti izbornu atmosferu ili provocirati neistomišljenike”, rekao je Koprivica.

On je rekao da će pobjednik na izborima imati vremena za slavlje i nakon objavljivanja kredibilnih rezultata.

Prema riječima Koprivice, CDT apeluje na tužilaštvo i policiju na uzdržanost od prekomjernih reakcija u toku izbornog dana prema građanima, ali i na energičan odnos prema eventualnim počiniocima krivičnih djela na i oko biračkih mjesta, kao i svih počinilaca djela koja se tiču izbornog procesa.

“Nadamo se da se Uprava policije proaktivno odnosi prema potencijalnom ugrožavanju prostora u kojima će se nalaziti biračka mjesta i preventivno djeluju na sprečavanju onemogućavanja održavanja izbora”, rekao je Koprivica.

On je naveo da nesmetano odvijanje izbora, bezbjedan proces i bezbjedni građani moraju biti prioritet te institucije.

“Apelujemo na Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) da omogući nesmetano funkcionisanje sajta biraci.me i call centra kako bi birači mogli da provjere na kome biračkom mjestu glasaju”, rekao je Koprivica.

On je najavio da će sve informacije o izborima biti dostupne na YouTube kanalu CDT CrnaGora, na nalozima te nevladine organizacije na društvenim mrežama i sajtovima www.cdtmn.org i raskrinkavanje.me.

“Građane Crne Gore podsjećamo na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju, kao i da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor – da li će izaći na izbore i za koga će glasati”, saopštio je Koprivica.

On je naveo da je moć je u njihovim rukama, kao i da su oni sami iza glasačkog paravana i tamo slobodni da podrže koga god žele.

“Pozivamo građane ali i medijske kuće da budu oprezni i da ne nasijedaju na lažne vijesti koje mogu biti plasirane sa željom da se remeti izborni proces, podižu tenzija ili izaziva panika”, kazao je Koprivica.

On je kazao da ih pozivaju da im sumnjive objave odmah dostave, kako bi ih tim portala Raskrinkavanje.me provjerio.

“One koji smatraju da su im prava u toku izbornog dana na bilo koji način ugrožena ohrabrujemo da o tome obavijeste nadležne državne organe, tužilaštvo i policiju, ili da neophodne informacije dostave CDT-u”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS