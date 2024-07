Opozicija za skraćenje mandata, vlast smatra da bi to usporilo razvoj Podgorice

Podgorica, (MINA) – Skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada bilo bi prekrajanje izbore volje građana i usporilo bi razvoj Podgorice, poručili su predstavnici vlasti, dok u opoziciji smatraju da parlamentarna većina više ne može da upravlja gradom i da su vanredni izbori rješenje.

Odbornici u Skupštini Glavnog grada raspravljaju o inicijativi za skraćenje mandata podgoričkom parlamenut, koju su podnijeli Demokratska partija socijalista (DPS), Socijaldemokrate (SD), Socijaldemokratska i Liberalna partija.

Odbornik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić kazao je da se danas svjedoči prekrajanju izborne volje sa izbora 2022. godine.

„Vi ste na izborima tada glasali decidno protiv DPS-a i svega što je bila politika koja je prethodnih decenija vladala Podgoricom. Glasali ste protiv korupcije, protiv privilegija pojedincima bliskim bivšoj vlasti, nakaradnih praksi koje su Glavnom gradu ostavile 100 miliona EUR duga“, kazao je Čarapić.

Kako je naveo, ljudi koji su odlučili da pređu na stranu političkog oponenta daju mogućnost onima koje su građani porazili na izborima da se vrate „na tron“.

„To neće proći, današnja opozicija se neće vratiti na vlast na narednim izborima“, rekao je Čarapić.

Prema njegovim riječima, opozicija želi izbore prije 1. novembra, jer će tada biti povećane plate svim građanima.

Čarapić je rekao da, ako bi izbori bili poslije 1. novembra, opozicija ne bi imala platformu.

„Jedina platforma sa kojom opozicija može izaći na izbore jeste da vam neće biti povećane plate od 1. novembra“, rekao je Čarapić.

On je ocijenio da inicijativa za skraćenje mandata nema nikakve veze sa razvojem grada.

Odbornik SD-a Miloš Mašković kazao je da je svima jasno da se Podgorica ne kreće ubrzanim razvojem, kao što je to bilo do prije godinu i po.

„U gotovo svakoj instituciji vlada haos i jasno je da ovakva parlamentarna većina više ne može upravljati Glavnim gradom. Zato smo odlučili da iniciramo skraćenje mandata Skupštini“, rekao je Mašković.

On je kazao da vjeruje da će, ako sve bude onako kako očekuju, najkasnije krajem septembra ili početkom oktobra biti organizovani prijevremeni lokalni izbori.

Odbornik DPS-a Andrija Klikovac rekao je da je jasno je da više u lokalnom parlamentu ne postoji većina koja može politički da upravlja Glavnim gradom i da se nesmetano usvajaju odluke.

On je kazao da u opoziciji smatraju da je najbolje da se krajem septembra ili početkom oktobra organizuju prijevremeni lokalni izbori.

„Moramo nastaviti da štitimo građane Podgorice od onoga što su u ovih godinu i po vidjeli, čuli i osjetili. Moramo ih štiti od uvećanja cijena i onoga što je loše za njihov svakodnevni život“, naveo je Klikovac.

On je kazao da građani jedva čekaju da izađu na birališta i da kažu nešto o nefunkcionalnosti, ali i da možda osude neke poteze iz prethodnog perioda DPS-a.

„Kao odgovorna opozicija želimo da damo šansu građanima Podgorice da kažu šta misle o radu većine i opozicije“, dodao je Klikovac.

Zamjenik gradonačelnice Luka Rakčević rekao je da je Građanski pokret URA odlučio da se skrati mandat Skupštini, ali ne da bi se prekrajala izborna volja i da bi se stvarala nova većina.

On je ocijenio da je gradska uprava postigla fenomenalne rezultate, ali da su mogli još više.

„Mi većinu više nemamo, treba nam 30 odbornika da bismo imali kvorum, sa 29 odbornika ne možemo nijednu sjednicu da održimo. Mi danas raspravljamo o tome želimo li da grad stane ili da nastavi da se razvija“, kazao je Rakčević.

Kako je naveo, danas su moguće dvije varijante – da se ide na izbore ili da se ne skrati mandat i dođe do potpune blokade Glavnog grada, jer je zakonski rok za podnošenje nove inicijative za skraćenje mandata najmanje tri mjeseca.

„Mi bismo 24. oktobra mogli najranije da podnesemo novu inicijativu, 24. novembra da glasamo o njoj i izbore da imamo najranije krajem januara. Je li to put kojim treba da ide Glavni grad, da nemamo nijednu sjednicu do kraja januara, da ne možemo da usvojimo budžet, da sve stane“, upitao je Rakčević.

Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović rekla je da neće biti produžavanja i odugovlačenja sjednice iz bilo kog razloga.

„Sve kolege iz DPS-a i koji žele sa njima da glasaju, imaće priliku da glasaju. Ići ćemo na izbore i građani će reći sve što o tome misle“, kazala je Borovinić Bojović.

Odbornica Pokreta za Podgoricu Nađa Ljiljanić rekla je da taj pokret nije ušao u koaliciju sa opozicijom, ni ostali u vlasti sa većinom.

„Do danas nijesam podlegla pritisku prodaje, kupovine i ucjene, a tako će ostati i dalje. Pokret za Podgoricu ne ulazi ni u kakvu koaliciju sa DPS-om, jer smo mi ti koji smo srušili DPS, i kad se vrati ta stranka nakon izbora građani će procijeniti da li će imati mnogo manje mandata nego do sada“, kazala je Ljiljanić.

Kako je rekla, spremni su da, ako građani smatraju da Pokret za Podgoricu više ne treba da budu u skupštinskim klupama, podnesu taj rizik i poraz.

Odbornik Demokrata Mitar Vuković rekao je da mu se čini da postoji većina za skraćanje mandata Skupštini Glavnog grada.

„Postavljam pitanje kako je to moguće, poslije 30 godine vladavine DPS-a, da vi samo za godinu i par mjeseci ocjenjujete rad ove većine. Bojim se da je to vrlo kratak vremenski period bio da bi mogli da ocijenimo rad većine u parlamentu i gradonačelnice Olivere Injac“, kazao je Vuković.

On je istakao da nije tačno da građani Podgorice traže izbore.

„Posebno će mi biti žao što ćemo mi ovom odlukom da usporimo razvoj grada“, naglasio je Vuković.

Odbornik Nove srpske demokratije Mitar Šušić rekao je da je već čestitao novu koaliciju Pokreta za Podgoricu, DPS-a i drugih partija.

Kako je kazao, građani se dobro sjećaju svega što je obilježilo vlast DPS-a.

„To trčanje na izbore dok još nijesu poradili na sebi, samo će nama ići u korist“, naveo je Šušić.

On je kazao da opozicija nije u prethodnih godinu i po našla nešto što bi bio razlog za inicijativu za skraćenje mandata, niti je vlast imala velike poduhvate zbog kojih bi mogli da ojača ili izgubi legitimitet.

„Situacija sa državnog nivoa reflektuje se na parlament Glavnog rada“, smatra Šušić.

Odbornik Pokreta za promjene Goran Šćepanović pitao je da li je Podgorica spremna za izbore u tehničkom dijelu.

„Da li smo razgraničeni sa Zetom i Tuzima, da li znamo gdje su naše granice i gdje su biračka mjesta, je li to tehnički tačno definisano, da ne dođemo u situaciju da nekome damo mogućnost da odlučuje a pripada drugoj opštini, odnosno da onemogućimo nekome kome pripada to pravo da ne odlučuje“, rekao je Šćepanović.

Nezavisni odbornik Nemanja Baošić rekao je da neće glasati za skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada.

On je istakao da, ipak, aktuelna većina treba da „padne“, jer gradska uprava nije uradila ni deset odsto od onoga što je obećala u predizbornoj kampanji.

Šef Kluba odbornika Prave Crne Gore, Demokratske narodne partije i Radničke partije, Stefan Vešović, rekao je da se došlo u situaciju da se na izbore ide zbog viška ambicija, a manjka znanja, onih koji to traže.

On je dodao da mu je žao što su neke kolege iz parlamentarne većine, koje znaju u kojim se uslovima radi, dale platformu opoziciji za skraćenje mandata.

„Nadam se da će neki od njih do kraja sjednice da revidiraju svoje stavove i da ne pristaju da budu instrumentalizovani u jednoj ozbiljnoj prevari“, rekao je Vešović

