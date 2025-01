Opozicija: Vlast da se vrati poštovanju Ustava i pravnog poretka

Podgorica, (MINA) – Vlada i parlamentarna većina preuzeće odgovornost za zastoj u evropskim integracijama i dalju političku destabilizaciju u državi, ukoliko se ne vrate poštovanju Ustava i pravnog poretka, kazali su predstavnici opozicije na sastanku sa stalnim izvjestiocem Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marjanom Šarecom.

Šefovi poslaničkih klubova parlamentarne opozicije iz Demokratske partije socijalista (DPS), URA-e i Socijaldemokrata, Andrija Nikolić, Miloš Konatar i Boris Mugoša, kao i nezavisna poslanica Jevrosima Pejović sastali su se sa Šarecom.

Iz DPS-a su saopštili da je na sastanku bilo riječi o ustavnoj, političkoj, vrijednosnoj i bezbjednosnoj krizi u Crnoj Gori.

Predstavnici opozicije naveli su da su duboko zabrinuti trenutnom političkom situacijom.

Oni su ocijenili da vlast opstruira ključne procese koji direktno utiču na funkcionalnost države i proces evropskih integracija.

“Iako se u javnosti često ističe posvećenost vlasti Evropskoj uniji, iz opozicije su ukazali na ozbiljan jaz između narativa i stvarne politike parlamentarne većine koja ometa napredak u tom procesu”, kaže se u saopštenju.

O tome, kako su rekli, ubjedljivo svjedoči donošenje Rezolucije o Jasenovcu koja je usvojena neposredno nakon dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila.

“Opozicija je na sastanku sa Šarecom naglasila nužnost poništavanja neustavne odluke o prestanku funkcije sudiji Ustavnog suda, kojom je parlamentarna većina narušila temeljni princip vladavine prava i Ustavom definisanu podjelu vlasti”, navodi se u saopštenju.

Takve odluke, smatraju, potvrđuju da vlast suštinski djeluje protiv interesa Crne Gore, potkopavajući pravni sistem i ustavni poredak.

“Tokom razgovora je posebno potencirana opstrukcija formiranja vlasti na lokalnom nivou, koju organizuje parlamentarna većina”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je opozicija pozvala na nesmetano održavanje sjednice lokalnog parlamenta u Budvi i upozorila da bi svako suprotno ponašanje moglo produbiti političku i institucionalnu krizu na svim nivoima.

Naglašeno je da je za uspješan nastavak integracionog puta Crne Gore potrebno ostaviti po strani sva pitanja koja dijele društvo, odnosno tražiti najširi konsenzus među političkim akterima u vezi sa pitanjima poput izmjena Ustava u dijelu identitetskih pitanja ili Zakona o crnogorskom državljanstvu.

“Iz opozicije su zaključili da će Vlada i parlamentarna većina preuzeti odgovornost za zastoj u evropskim integracijama i za dalju političku destabilizaciju u državi, ukoliko se ne vrate poštovanju Ustava i pravnog poretka”, kaže se u saopštenju.

