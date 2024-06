Opozicija traži da Milović obrazlaže IBAR zakone, u toku kolegijum

Podgorica, (MINA) – U crnogorskom parlamentu u toku je kolegijum predsjednika Skupštine, na kojem će biti razmotren zahtjev opozicije da ministar pravde Andrej Milović bude predstavnik Vlade prilikom razmatranja predloga zakona iz oblasti pravosuđa.

Vlada je sinoć, na elektronskoj sjednici, odlučila da, umjesto Milovića, predstavnik u radu parlamenta prilikom razmatranja predloga izmjena i dopuna Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću bude potpredsjednik Vlade Momo Koprivica.

Poslanik Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić kazao je da mijenjanje predstavnika predlagača za IBAR zakone u toku rasprave nije zabilježeno u parlamentarnoj praksi otkad on pamti.

On je ocijenio da je to klasično nepoštovanje prema, kako je kazao, vrijednim ljudima iz Ministarstva pravde koji su, zajedno sa Milovićem, godinu pripremali set zakona i usaglašavali predloge zakona.

„Vlada pokušava od ministara da napravi lutke na koncu, koje nemaju svoj integritet i autonomiju“, rekao je Nikolić.

Kako je naveo, Milović je tokom prethodna dva dana razumnim nastupom uspio da obezbijedi kooperativnost opozicije, a ona se mjerila time da nijesu podnosili amandmane i tamo gdje su primjećivali potrebu za intervencijom.

„Umjesto da se pokaže zahvalnost prema takvom pristupu opozicije, sprovodi se jedna vrsta diktature nad parlamentom, gdje se upućuje prethodno obavezujuće uputstvo“, kazao je Nikolić.

On je rekao da nemaju nikakve sentimente prema Miloviću, ali da se ovo nije radilo u parlamentu i da je to klasično nepoštovanje Skupštine, Ustava, zakona i procedura.

Nikolić je naveo da je za njega neprihvatljivo da se tako ponaša predsjednik Vlade, da zbog jedne tehničke izmjene povlači predstvanika predlagača i ponižava parlament.

„Zahtijevam da date pauzu, da održimo kratak kolegijum, da čujete dodatno naše argumente i razmotrimo zahtjev prema premijeru da se predstavnik predlagača koji je raspravljao sa parlamentpom o ovim zakonima, koji je duboko u ovoj materiji, dođe u parlament i dovrši odgovore na pitanja koja su mu juče postavljena“, kazao je Nikolić.

Poslanik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša kazao je da zahtjev u vezi sa promjenom predlagača nije stigao u formalnom smislu.

„Na osnovu tog zahtjeva ne može da se mijenja predlagač“, rekao je Mugoša.

SD je, kako je naveo, pomogao predstavnicima predlagača.

„U velikom broju zakona koji su pripremali desila im se ta greška, da za sudije i tužioce definišu različiti broj bodova na pravosudnom ispitu. Nemojmo da počinjemo raspravu sa jednim, a završavamo sa drugim ministrom“, kazao je Mugoša, navodeći da je u pitanju bila tehnička greška.

Poslanik Građanskog pokreta URA Filip Adžić rekao je da građani danas mogu da svjedoče da je funkcija ministra i poslanika unižena, da su i Vlada i Skupština „bačene na koljena, zbog nauma čovjeka koji apsolutno ne poznaje rad ni poslanika, ni Vlade“.

On je kazao da podržava zahtjev kolega da se napravi pauza.

Potpredsjednik Vlade Momo Koprivica, kako je rekao Adžić, nije učestvovao, ili je samo dijelom učestvovao u izradi zakona i ne može ih na valjan način obrazložiti poslanicima.

Poslanik Pokreta Evropa sad Darko Dragović smatra da je odluka Vlade čisto tehničke prirode.

On je kazao da Vlada kao kolektivni organ ima pravo da predloži bilo kog svog člana kao predlagača propisa u Skupštine.

„Stvar je Vlade da li je to Milović ili neki drugi ministar, u ovom slučaju Koprivica, kojem je ova materija bliska. Tehničko pitanje ne treba politički zloupotrebljavati“, istakao je Dragović.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da će uvažiti zahtjev opozicije i održati kratki kolegijum.

„Vlada kao kolektivni organ može da donosi odluke kakve ona želi, iz djelokruga svoje nadležnosti“, naveo je Mandić.

On je kazao da ne misli da je Skupština ponižena tim što je Vlada odlučila da, umjesto jednog predstavnika, neki zakon zastupa drugi predstavnik Vlade.

„Ne vidim ni da je Milović imao bilo kakvu vrstu protesta što danas neće biti ovdje. Ne vidim da je Vlada pravila neki problem“, rekao je Mandić.

Poslanik URA-e Miloš Konatar kazao je da za njega to nije pitanje tehničke prirode.

„Zbog toga što ministar ne umije da odbrani dovoljno dobro te predloge koje predstavlja, premijer odluči – ne sviđa mi se kako je branio, hoću da brani neko drugi“, dodao je Konatar.

