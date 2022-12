Onlajn nastava u školama koje su dobile mejl o podmetnutim bombama

Podgorica, (MINA) – Nastava u obrazovno-vaspitnim ustanovama, koje su dobile mejl o navodno postavljenim bombama, danas popodne biće organizovana onlajn /online/, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Iz tog Vladinog resora rekli su da će organizacija nastave u školama koje nijesu dobile informaciju o postavljenim bombama biti realizovana u skladu sa utvrđenim planom i programom, dakle redovno.

„U skladu sa informacijama o postavljenim bombama u pojedinim obrazovno-vaspitnim ustanovama, Ministarstvo prosvjete obavještava da je neophodno da sve obrazovno-vaspitne ustanove koje su dobile mejl o podmetnutim bombama upute učenike kućama i da popodnevni rad organizuju onlajn“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su naveli da će, takođe, nastava u tim školama biti organizovana onlajn i sjutra, ukoliko su subotu planirale kao radnu.

