Olujni vjetar nosio krovove na primorju

Podgorica, (MINA) – Jak olujni vjetar, koji je sinoć na primorju dostizao brzinu od 100 kilometara na sat, pričinio je veliku materijalnu štetu, a saobraćaj na pojedinim putevima je satima bio blokiran.

Kako prenose lokalni mediji, vjetar je obarao stabla, nosio krovove, kontejnere i mobilijar, kidao kablove sa dalekovoda.

Portal Bar info javlja da je, nakon trosatne blokade saobraćaja zbog uklanjanja krovne konstrukcije Pribojskog odmarališta, magistralni put Bar – Podgorica ponovo prohodan. Krov sutomorskog odmarališta je, usljed jakih udara vjetra, sinoć oko 11 sati pao na cestu.

Naselje Suvi Potok ni jutros zbog pokidanih kablova nema struje, u kvaru je i dio dalekovoda prema Mrkojevićima, a Kapljeva i Marin Ploča ka Velikom Pijesku imaju samo jednu fazu, saopšteno je iz Elektrodistribucije.

Bar je i dalje grad sa ubjedljivo najjačim udarima vjetra u državi, a po podacima sa automatskih mjernih stanica Hidrometeorološkog zavoda, udari su u 23 sata i 30 minuta dostigli i 100 km/h, prenosi portal RTCG.

Jak olujni vjetar sinoć je odnio krov i sa Srednje mješovite škole “Danilo Kiš” u Budvi, a zbog krana koji je pao, policija je tokom noći zatvorila put Budva – Kotor kroz tunel Mogren. Saobraćaj je jutros uspostavljen.

Sekretar opštinskog tima zaštite i spašavanja Opštine Budva Haris Ćosić, kazao je da je situacija u tom gradu jutros pod kontrolom i da je mirno.

I u Herceg Novom je jutros sunčano i mirno bez vjetra, javlja Televizija Crne Gore. Ekipa Službe zaštite i spašavanja je tokom noći intervenisala na dva dimnjaka koja su gorjela u Podima i Zelenici, a jutros uklanja mobilijar koji je na ulicama.

Ulcinj je zbog nevremena sinoć bio pet sati bio bez struje, a Crnogorski elektroprenosni sistem saopštio je da je napajanje uspostavljeno u 23 sata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS