Ogroman napredak Crne Gore u saradnji sa Europolom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je napravila ogroman iskorak u saradnji sa Europolom u posljednjih nekoliko godina, a tokom prethodne je primjetan dodatan napredak u razmjeni informacija, ocijenjeno je na sastanku direktorice Europola Katrin de Bol i premijera Milojka Spajića u Davosu.

Kako je saopšteno iz Vlade, tokom razgovora je naglašeno da je Crna Gora postala vrlo važan partner Europola jer ima i vrlo specifičnu poziciju na Balkanu.

Navodi se da je tokom prošle godine zabilježeno 25 odsto više razmijenjenih podataka.

„U prethodnim godinama vidjeli smo veliki rast u broju razmijenjenih podataka, što je uticalo na jačanje naše saradnje sa Crnom Gorom“, istakla je de Bol i zahvalila se na tome Spajiću.

Iz Vlade su kazali da je na sastanku notirano da je u prošlosti izostajala reakcija nadležnih uprkos dostavljenim podacima o kriminalnim aktivnostima.

Kako se navodi, Spajić se zahvalio de Bol što je uprkos tome Europol nastavio da pruža Crnoj Gori bitnu podršku da se izbori sa organizovanim kriminalnim grupama.

„Podaci, koje dobijamo od Europola, omogućili su nam da imamo znatno efikasniji odgovor na djelovanje organizovanih kriminalnih grupa, ali i da identifikujemo njihove saradnike unutar bezbjednosnog sektora“, kazao je Spajić.

To je, prema njegovim riječima, dalo zamah reformama u policiji, što je jedan od prioriteta.

Spajić je pojasnio da se sada radi na jačanju kapaciteta unutar policije, kako bi se nadoknadio nedostajući kadar.

Iz Vlade su kazali da je na sastanku bilo riječi i o borbi protiv finansijskog kriminala i doprinosu koji je na tom polju donio Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

“Razgovarano je i o koracima napravljenim na polju borbe protiv šverca cigareta, a Spajić je zaključio da je konačno urađen popis zaplijenjenih cigareta u Luci Bar, te da više nema slobodnih zona za skladištenje tih proizvoda u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

