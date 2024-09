ODT: Sve prijave u vezi izbora biće provjerene

Podgorica, (MINA) – Sve nepravilnosti prilikom održavanja lokalnih izbora u glavnom gradu, za koje postoji osnov sumnje da se može raditi o nekom krivičnom djelu protiv izbornih prava, biće provjerene, saopštilo je Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici.

Iz ODT-a su kazali da neselektivno postupaju po svim krivičnim prijavama, uz poštovanje pretpostavke nevinosti prijavljenih osoba, pa i u toku lokalnih izbora u Podgorici.

„Sve nepravilnosti prilikom održavanja lokalnih izbora u Podgorici, za koje postoji osnov sumnje da se može raditi o nekom krivičnom djelu protiv izbornih prava, tužilaštvo će provjeriti“, navodi se u saopštenju.

ODT je pozvao predstavnike političkih partija da u svojim javnim istupima ne zloupotrebljavaju instituciju tužilaštva i ne dovode ga u vezu sa pravom građana da iskoriste svoja zakonom propisana prava.

