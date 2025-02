ODT formirao predmet zbog prijetnji reporteru Libertasa

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici formiralo je danas predmet protiv Predraga Veljića zbog prijetnji fotoreporteru Libertasa Savu Preleviću.

Predmet su, saopšteno je iz tužilaštva, formirali po službenoj dužnosti, a u skladu sa uputstvom vrhovnog državnog tužioca za postupanje u slučajevima napada na novinare.

Veljić je danas, uoči suđenja u Višem sudu u Podgorici, Preleviću, koji je bio na radnom zadatku, uputio niz uvredljivih i prijetećih riječi, piše Libertas.

Veljiću se u Višem sudu sudi zbog optužbe da je organizovao kriminalnu organizaciju koja je, navodno, švercovala cigarete.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS