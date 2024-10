Određeno zadržavanje osumnjičenom za tešku krađu

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata H.B, osumnjičenom za tešku krađu.

Iz ODT-a su saopštili da je osumnjičeni, u noći između 24. i 25. oktobra 2022. godine, metalnom šipkom polomio staklo na ulaznim vratima prodavnice, kroz taj otvor ušao i iz registar kase uzeo 100 EUR.

“Ta osoba, inače višestruki povratnik u izvršenju tog krivičnog djela, zatečena je na graničnom prelazu, prilikom pokušaja prelaska državne granice”, rekli su iz ODT-a.

Kako su kazali, H.B. je uhapšen po nalogu državnog tužioca.

