Određeno zadržavanje osumnjičenom za iskorišćavanje djece za pornografiju

Podgorica, (MINA) – Podgoričko Osnovno državno tužilaštvo (ODT) odredilo je zadržavanje do 72 sata Y.S. iz Podgorice, osumnjičenom za krivično djelo iskorišćavanje djece za pornografiju.

Iz ODT-a u Podgorici su saopštili da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni u julu ove godine preko Torrent programa, koji je instalirao u svom računaru, preuzimao veću količinu pornografskog sadržaja na kojem se nalaze djeca.

To je, kako su rekli iz tužilaštva, otkriveno prilikom pretresa.

