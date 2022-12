Odluka partija da pobjegnu od izbora dobila jasan odgovor

Podgorica, (MINA) – Osuda svih relevantnih međunarodnih adresa zbog usvajanja Zakona o predsjedniku, jasna je poruka da bi Vlada formirana gaženjem Ustava bila priznata jedino od svog kreatora u Beogradu, kazao je potpredsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Bojan Zeković.

On je rekao da je odluka prosrbijanskih partija i onih koji ih slijede da gaženjem Ustava, suprotno stavu Venecijanske i Evropske komisije, pobjegnu od izbora, prvi dan dobila jasan odgovor.

“Jedinstvena osuda sa svih relevantnih međunarodnih adresa jasna je poruka da bi Vlada formirana gaženjem Ustava bila priznata jedino od svog kreatora u Beogradu”, naveo je Zeković.

On je kazao da sada postaje očigledno da destabilizacija Crne Gore i sukobljavanje sa Evropskom unijom (EU) nijesu posljedice na koje pristaju, već njihov osnovni cilj.

“Sukobljavanje sa EU, kao faza u okretanju ka Rusiji, jasno je i javno deklarisani cilj Demokratskog fronta (DF) i njihovog gazde”, kaže se u saopštenju.

SDP, kako je naveo Zeković, dvije godine insistira na otvaranju dijaloga kako bi izabrali vrhovnog državnog tužioca (VDT), sudije Ustavnog suda i članove Sudskog savjeta.

“Sve vrijeme vlast pod vođstvom DF-a ne želi razgovor sa opozicijom, već, kako je saopštio potpredsjednik Vlade (Vladimir) Joković, želi da većinu u Ustavnom sudu ima sadašnja parlamentarna većina”, kaže se u saopštenju.

Zeković je rekao da je odlučivanje putem dvije trećine glasova unijeto prilikom posljednjih ustavnih promjena upravo da bi se svakoj opoziciji omogućilo da bude faktor odlučivanja i onemogućilo vlasti da sama bira sudije i tužioce.

Prema njegovim riječima, porazno je da tadašnja opozicija, sada kada je postala vlast, želi to uskratiti sadašnjoj opoziciji.

“SDP i dalje stoji otvoren za dijalog, očekujući da će se među jučerašnjih 41 naći neko ko odbija da bespogovorno slijedi DF u svom destruktivnom naumu”, navodi se u saopštenju.

Zeković je kazao da pozdravljaju poruku iz EU koja traži novi poziv za sudije Ustavnog suda, koji mora biti valjan i inkluzivan.

U SDP-u su, kako je poručio, spremni da zajedno izaberu sve nedostajuće sudije Ustavnog suda, VDT-a, članove Sudskog savjeta.

“Odbacivanje neustavnog Zakona nije nikakav kompromis, već elementarno racionalan odnos prema pučističkom zakonu bez presedana”, naveo je Zeković.

