Odlična odbrambena saradnja Crne Gore i Albanije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Albanija kontinuirano imaju odličnu saradnju u oblasti odbrane, što je jasan indikator spremnosti da zajednički doprinose miru, stabilnosti i napretku regiona, ocijenio je ministar odbrane Dragan Krapović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Krapović se danas sastao sa novoimenovanom ambasadorkom Albanije u Crnoj Gori, Žaklinom Peto.

On je naglasio da Crna Gora i Albanija, kao susjedi i zemlje saveznice, imaju kontinuitet odlične saradnje u oblasti odbrane, kako bilateralno, tako i u multilateralnim okvirima.

To je, prema riječima Krapovića, jasan indikator spremnosti da države zajednički doprinose miru, stabilnosti i napretku kako regiona Zapadnog Balkana, tako i šire.

Krapović je istakao da Crna Gora ostaje maksimalno posvećena ispunjavanju svih obaveza u procesu evropskih integracija.

Kako je naveo, da je Crna Gora na pravom putu, pokazuje nedavno dobijanje pozitivnog Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR).

Krapović je informisao Peto o prioritetima crnogorskog odbrambenog sistema, koji se primarno odnose na ispunjavanje obaveza iz NATO agende i modernizaciju Vojske Crne Gore.

On je naglasio značaj odbrambene saradnje dvije zemlje, sa posebnim akcentom na zajedničke obuke u oblastima traganja i spašavanja, kao i pripreme za mirovne misije i operacije.

Peto je, kako se navodi u saopštenju, kazala da su dvije države posvećene unaprjeđenju i jačanju odnosa u brojnim oblastima, uključujući i domen odbrane, čemu značajno doprinosi to što NATO saveznice dijele istu viziju kada je u pitanju evropska perspektiva regiona.

