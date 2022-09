Odgovorna izvršna vlast nije moguća bez prijevremenih izbora

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je potrebna odgovorna izvršna vlast, a to nije moguće bez prijevremenih parlamentarnih izbora, ocijenio je predsjednik države Milo Đukanović i dodao da je odluka da ne prihvati kandidaturu lidera Demosa Miodraga Lekića za mandatara u skladu sa Ustavom.

On je novinarima u Budvi, gdje se održava konferencija Američko-jadranske povelje, kazao da će slijediti Ustav, kao i do sada.

On je rekao da je sada parlament na potezu, prenosi Pobjeda.

Đukanović je podsjetio da je predložio da sjednica Skupštine bude održana 30. septembra.

“Predložio sam sjednicu za 30. septembar i tada ćemo vidjeti imamo li većinu koja brine o interesima Crne Gore”, naveo je Đukanović.

On je kazao da je interes da Crna Gora dobije kompetentnu i odgovornu vladu, koja brine o nacionalnim interesima zemlje.

“Mi danas imamo ozbiljno devastiran sistem u Crnoj Gori, kako javnih finansija, tako ekonomije, vladavine prave”, naveo je Đukanović.

To, kako je dodao, nije u interesu bilo koje partije ili građanina Crne Gore.

“Moramo doći do odgovornog upravljanja u državi. Pošto imamo delegitimisanu vladu, sada je svima jasno što moramo da činimo – dobijanje legitimne vlade”, poručio je Đukanović.

Upitan kakav je sljedeći potez ako se ne skrati mandate Skupštini, on je kazao da ostavljaju mogućnost političkim subjektima da do 30. septembra bolje sagledaju što su nacionalni interesi.

Đukanović je rekao da će njegovo svako naredno postupanje biti apsolutno u skladu sa Ustavom.

Ustav Crne Gore, kako je dodao, ne može predvidjeti sve situacije u kojima se država može naći.

“Da ne bih sam tumačio Ustav, pored mene je tim kompetentnih pravnika, koji mi neće dati da pogriješim ako se nađem u toj situaciji 30. septembra”, naveo je Đukanović.

On je rekao da se pokazalo da je Crna Gora u prethodne dvije godine imala nekompetentnu vlast.

“Zato mislim da je vrijeme da se zaustavi propadanje Crne Gore i da država dobije odgovornu izvršnu vlast, a to nije moguće bez prijevremenih parlamentarnih izbora”, ocijenio je Đukanović.

Kako je dodao, razvojni ciljevi su ostvarivi na bazi korišćenja resursa.

“Samo nam treba odgovorna vlada. Možemo da izgubimo još dvije godine, ali će nam biti potrebno više vremena da izađemo iz močvare u koje su nas uveli neodgovornim upravljanjem državom”, rekao je Đukanović.

