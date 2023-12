Odbor za bezbjednost podnio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Brđanina

Podgorica, (MINA) – Odbor za bezbjednost i odbranu podnio je Sudu za prekršaje u Podgorici zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv direktora Uprave policije Zorana Brđanina zbog nedolaska na sjednicu tog skupštinskog tijela, na kojoj je trebalo da prezentuje dva izvještaja o radu policije.

U zahtjevu, u koji je agencija MINA imala uvid, navodi se da je Brđanin odbio da dođe na sjednicu i prezentuje izvještaje, u smislu primjene odredbe člana 7 tačka 4 Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane u vezi sa članom 16 Zakona o unutrašnjim poslovima.

Iz Odbora su podsjetili da, shodno odredbi člana 7 tačka 4 Zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, to skupštinsko tijelo razmatra posebne izvještaje organa i institucija iz člana 3 stav 1 ovog zakona.

Oni su naveli i da, shodno članu 16 stav 2 Zakona o unutrašnjim poslovima, direktor Uprave policije Odboru podnosi izvještaj o rezultatima policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, dva puta godišnje, a najkasnije 1. juna i 1. decembra

„Kako je Brđanin, na dan održavanja sjednice, uoči njenog početka u jutarnjim časovima, obavijestio da neće uzeti učešće u radu, Odbor je ocijenio da je time direktno povrijedio odredbe navedenih zakona, a posebno derogirao principe i smisao parlamentranog nadzora nad sektorom bezbjednosti, u konkretnom slučaju“, navodi se u zahtjevu.

