Od prijavljenog za nasilje u porodici oduzeto oružje

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljska policija oduzela je oružje od osobe koja je prethodno prijavljena za nasilje u porodici.

Iz Uprave policije su rekli da je u mjestu Bistrica Interventna jedinica policije oduzela pušku sa obrušenim fabričkim brojem u ilegalnom posjedu, gasni pištolj i pet komada municije.

“Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji će se nakon vještačenja u Forenzičkom centru policije izjasniti o eventualnoj kvalifikaciji krivičnog djela”, kaže se u saopštenju.

