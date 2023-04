Od početka HPV vakcinacije vakcinisano 2.457 djevojčica

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je od početka HPV vakcinacije, 26. septembra prošle godine, vakcinisano 2.457 djevojčica uzrasta od devet do 14 godina, kazali su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz IJZ-a su rekli da je od 1. marta, kada je proširen Program HPV vakcinacije za sve djevojčice uzrasta od devet do 14 godina, zabilježen značajan porast interesovanja i ubrazanje HPV vakcinacije u velikom broj opština.

„Zaključno sa četvrtkom ukupno je 2.457 djevojčica uzrasta od devet do 14 godina zaštićeno HPV vakcinom“, kazali su iz IJZ-a agenciji MINA.

Oni su podsjetili da je do 1. marta vakcinacija sprovođena samo u uzrasnoj grupi od devet godina, tako da su sada cijela primarna ciljna grupa djevojčice uzrasta od devet do 14 godina, odnosno godišta 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013.

„Takođe, djevojčice rođene 2014. godine, koje tokom ove pune devet godina, takođe mogu odmah biti vakcinisane poslije devetog rođendana“, naveli su iz Instituta.

Iz IJZ-a su kazali da je zaključno sa četvrtkom vakcinisano 1.066 djevojčica rođenih 2013. godine, 442 djevojčice rođene 2012, 272 rođene 2011, 246 rođenih 2010, 240 rođenih 2009. i 191 djevojčica rođena 2008. godine.

Kako su rekli, trenutni obuhvat na nivou države za godište 2013. je 27,4 odsto.

Iz IJZ-a su kazali da je najveći obuhvat HPV vakcinom među djevojčicama rođenim 2013. godine u Beranama – 50 odsto i na Cetinju 41 odsto.

„Podaci ukazuju da su u nekim opštinama, poput Berana i Cetinja, ostvareni odlični rezultati, a da opštine poput Bara, Pljevalja i Bijelog Polja moraju preduzeti hitne akcije kako bi se Program sprovodio mnogo bolje, a roditelji osnažili da ne propuste priliku da zaštite djecu od kancera povezanih sa HPV infekcijama“, naveli su iz IJZ-a.

Oni su dodali da za poređenja u cijeloj grupi djevojčica uzrasta od devet do 14 godina treba sačekati još neki period jer je vakcinacija u tom cijelom uzrastu moguća svega mjesec i po.

Iz IJZ-a su kazali da je cilj koji je postavila Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), da do 2030. godine devet od deset djevojčica bude vakcinisano najkasnije do 15-og rođendana, veoma izazovan, ali da se mora težiti tome da mu se približimo.

Kako su naveli, trenutno je 12 evropskih zemalja na liniji da ga ispuni, ili su ga po kriterijumima već ispunile.

„Ako želimo da smanjimo umiranje i obolijevanje od raka grlića materice nema drugog puta neko da posvećeno radimo narednih godina kako bi se do 2030. približili tom cilju“, poručili su iz Instituta.

Oni su kazali da organizovana kampanja vakcinacije vikendima, gdje roditelji djevojčica od devet do 14 godina do kraja školske godine mogu dovesti ćerke i zaštititi ih HPV vakcinom, još nije počela na molbu domova zdravlja, koji u martu i aprilu koriste vikende za vakcinaciju djece koja se upisuju u osnovnu školu i vakcinaciju polumaturanata.

„Ministarstvo zdravlja je naložilo da se tokom Evropske sedmice imunizacije od 24. do 30. aprila pripreme aktivnosti na promociji i intenzivnom sprovođenju HPV vakcinacije, kao i da se nakon toga, do kraja školske godine, tokom maja i juna, omogući vakcinacija djevojčica HPV vakcinom vikendima i bez zakazivanja“, naveli su iz IJZ-a.

