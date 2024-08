Od koronavirusa preminula jedna osoba, registrovano 629 novih slučajeva

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, tokom jula, od posljedica koronavirusa preminula jedna osoba, dok je registrovano 629 novih slučajeva infekcije.

Iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) saopšteno je da su njihove i druge javne i privatne laboratorije, koje se bave dijagnostikom infekcije koronavirusom, tokom jula, završile analizu i dostavile rezultate za 5.147 uzoraka.

Novootkriveni slučajevi su iz Podgorice 195, Budve 127, sa Cetinja 98, iz Nikšića 52, Kotora 46, Bara 21, Danilovgrada i Tivta po 17, Berana 14, kao i Herceg Novog 12.

U Bijelom Polju registrovano je devet slučajeva koronavirusa, Pljevljima šest, Ulcinju četiri, Tuzima tri, Andrijevici dva, i po jedan u Kolašinu, Mojkovcu, Petnjici, Plavu, Rožajama i na Žabljaku.

Udio pozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za jul iznosio je 12,2 odsto.

„Tokom izvještajnog perioda IJZ-u je prijavljen jedan smrtni ishod povezan sa SARS-CoV-2 infekcijom, kod osobe od 68 godina, iz Danilovgrada“, kaže se u saopštenju.

Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je

2.849.

Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 297.340.

Iz IJZ su rekli da, u skladu sa porastom registrovanih infekcija, savjetuju svim osobama koje razviju simptome oboljenja disajnih organa (kašalj, groznica, bolovi u tijelu) da ostanu kod kuće kako bi smanjili mogućnost prenošenja virusa na osjetljive osobe.

„Ili da ukoliko moraju da izađu u javnost nose zaštitnu masku za nos i usta (do deset dana od pojave simptoma ili od datuma laboratorijske potvrde infekcije ako simptomi nijesu prisutni)“, dodaje se u saopštenju IJZ-a.

Oni su rekli da na osnovu njima dostupnih, nije registrovan porast učestalosti teških formi bolesti.

„Trenutno je među pacijentima hospitalizovanim u opštim i specijalnim bolnicama, kliničko-bolničkim centrima i Kliničkom centru registrovano 24 infekcije SARS-CoV2 virusom, jedan pacijent ima težu kliničku formu bolesti usljed već prisutnog komorbiditeta“, navodi se u saopštenju.

