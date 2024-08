Od danas nove potvrde o boravku djece u vrtićima

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je od danas u upotrebi nova potvrda o boravku djece u predškolskim ustanovama, koja je nastala na predlog Instituta za javno zdravlje (IJZ) i Doma zdravlja Glavnog grada.

Iz IJZ-a je saopšteno da je potvrda unaprijeđena tako da sada elektronski sistem automatski generiše podatke o vakcinalnom statusu djeteta.

Na osnovu tih podataka, kako su rekli iz te zdravstvene ustanove, roditeljima i starateljima izdaju se savjeti i preporuke u pisanom obliku.

„Namjena potvrde i ciljna grupa kojoj se izdaje ostali su nepromijenjeni, budući da te izmjene nijesu u nadležnosti pomenutih institucija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su izmjene uvedene s ciljem poboljšanja komunikacije i pružanja jasnih savjeta roditeljima, kako bi ih uputili ka odlukama koje su u najboljem interesu djece i cijele zajednice.

„Roditelje koji kasne s vakcinacijom djeteta savjetujemo da što prije vakcinišu dijete i da ga, dok se ne kompletira vakcinacija u skladu s uzrastom, ne odvode u kolektive – vrtiće, zabavne i sportsko-rekreativne objekte, na izlete, ekskurzije“, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ-a su upozorili da je nevakcinisano dijete izloženo visokom riziku od obolijevanja od infektivnih bolesti poput morbila, a time i prenosa bolesti na druge u svojoj okolini.

„Redovna vakcinacija djece značajno doprinosi zaštiti zdravlja, sprečava širenje zaraznih bolesti i osigurava blagostanje, kako za pojedinca, tako i za društvo u cjelini“, navodi se u saopštenju.

To je, kako su rekli iz IJZ-a, stav svih relevantnih javnozdravstvenih institucija u svijetu.

