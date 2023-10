Obuka o rodno odgovornom budžetiranju u fokusu OEBS-ove radionice

Podgorica, (MINA) – Javni službenici i službenice iz pet ministarstava i jednog skupštinskog odbora, njih 15, uspješno su završili četvorodnevnu obuku u organizaciji Misije OEBS-a u Crnoj Gori i Sekretarijata savjeta za konkurentnost, na temu rodno odgovornog budžetiranja.

Iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori saopštili su da su službenici i službenice sada kvalifikovani da obučavaju svoje kolege po pitanju sprovođenja rodno odgovornog budžetiranja u državnim institucijama.

„Službenici i službenice ministarstava ekonomskog razvoja i turizma, finansija, rada i socijalnog staranja, odbrane i unutrašnjih poslova i zaposleni u Odboru za rodnu ravnopravnost diskutovali su o načinu korišćenja Priručnika za obuku o rodno odgovornom budžetiranju, razvijenog uz podršku Misije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je to uključilo i upotrebu praktičnih alata za pripremu izjave o rodnom budžetiranju, sprovođenje rodne analize i pregled programskih budžeta iz rodne perspektive.

Konsultantkinja i trenerica za rodno odgovorno budžetiranje, Nataša Obradović, koju je angažovala Misija OEBS-a, kazala je da je radionica doprinijela jačanju partnerstava i zajedničkih inicijativa među državnim institucijama po pitanju rodno odgovornog budžetiranja.

„Takođe će obezbijediti koherentniju i djelotvorniju podršku ostvarivanju rezultata, koji će pokazati napredak u ispunjavanju obaveza u pogledu rodne ravnopravnosti“, rekla je Obradović.

Druga trenerica angažovana od OEBS-a, Jovana Radifković, objasnila je da cilj rodno odgovornog budžetiranja nije da ima odvojene budžete za muškarce i žene, već da prepozna mjesta gdje su prikupljanje i raspodjela državnih finansija nepravedni.

„Kada kreiramo budžete, moramo da zamislimo lica djevojčica i dječaka i da razmislimo kako da odgovorimo na njihove posebne potrebe. To je put do rodne ravnopravnosti“, kazala je Radifković.

Iz Misije OEBS-a rekli su da je radionica dio aktivnosti posvećenih razvoju trenera za obrazovni program o rodno odgovornom budžetiranju koji nudi Uprava za ljudske resurse.

„Ti treneri i trenerice će raditi u javnom sektoru, kako bi dodatno obučili službenike i službenice o rodno odgovornom budžetiranju, koristeći priručnik“, navodi se u saopštenju.

