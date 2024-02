Obrazovan Operativni tim za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama

Podgorica, (MINA) – Vlada je donijela odluku o obrazovanju Operativnog tima za borbu protiv nasilja u porodici čiji je cilj osnaživanje žrtava da prijave nasilje i vraćanje povjerenja u institucije.

Kako je saopšteno iz Vlade, cilj obrazovanja Operativnog tima je da doprinese primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i efikasnijoj zaštiti žrtve nasilja.

Pojašnjava se da je akcenat na konkretnim slučajevima nasilja u porodici koji su kompleksniji po strukturi i zahtijevaju jaku međuresornu saradnju relevantnih institucija, a koja se odnosi prvenstveno na analizu operativnog postupanja svih uključenih subjekata.

“Formiranje Operativnog tima će imati uticaj na društvo u cijelini, ali prvenstveno na žrtve porodičnog nasilja u smislu njihovog osnaživanja da prijave nasilje i vraćanja povjerenja u institucije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Operativni tim razmotriti ukupnu praksu i kroz analizu reprezentativnih slučajeva i odgovarajućih izvještaja, informacija i mišljenja.

Kako se dodaje, Operativni tim radiće na utvrđivanju daljih smjernica i inicijativa za svrsishodne promjene na planu javnih politika i institucionalne prakse u oblasti sprečavanja i zaštite od svih oblika porodičnog nasija i nasilja nad ženama, uključujući i slučajeve ugovorenih dječjih brakova, sa posebnim, primarnim fokusom na postupanje i rad Uprave policije.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o računanju vremena.

Kako se navodi, donošenju Zakona se pristupilo sa ciljem usklađivanja odredbi tog zakona sa pravom Evropske unije, konkretno Direktivom Evropskog parlamenta i Savjeta od 19. januara 2001. godine o ljetnjem računanju vremena, kao i da se obezbijedi jedinstveno računanje vremena u Crnoj Gori.

Zakonom je, kako se dodaje, uređeno da period ljetnjeg računanja vremena počinje u dva sata, posljednje nedjelje u martu, a završava se u tri sata, posljednje nedjelje u oktobru.

Na sjednici je donijeta odluka o obrazovanju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije.

Dodaje se da Savjet čini predsjednik, zamjenik predsjednika i 21 član, pri čemu je predsjednik po funkciji potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, a njegov zamjenik ministar pravde.

Navodi se da su zadaci Savjeta da pripremi strategiju za borbu protiv korupcije sa pratećim akcionim planovima u saradnji sa Ministarstvom pravde i prati njeno sprovođenje.

Zadaci Savjeta su i da organizuje, sinhronizuje, prati prioritete, dinamiku i rokove realizacije aktivnosti čiji su nosioci državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i druge nadležne institucije i ocjenjuje postignute rezultate u ostvarivanju ciljeva strategije.

Kako se dodaje, zadaci Savjeta su i da dostavlja Vladi izvještaje o realizovanim aktivnostima sa ocjenom stanja i analizom koja se odnosi na prevenciju i borbu protiv korupcije i predlogom daljih mjera za uspješniju implementaciju strategije, najmanje dva puta godišnje.

Zadaci Savjeta su i da predlaže Vladi preduzimanje drugih mjera i aktivnosti od značaja za borbu protiv korupcije kada je to u određenim oblastima potrebno i daje preporuke Vladi u cilju unapređenja normativnog okvira za prevenciju korupcije.

Iz Vlade su rekli da će posebnom odlukom imenovati predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i sekretara Savjeta.

Vlada je utvrdila osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma između vlada Crne Gore i Francuske o saradnji u domenu odbrane i prihvatila tekst sporazuma.

Navodi se da se sporazum zaključuje u cilju unapređenja saradnje u oblasti odbrane između dviju država i u njemu se definišu principi prema kojima će se ta saradnja sprovoditi.

“Takođe, definišu se oblasti saradnje, aktivnosti kroz čiju realizaciju će se saradnja sprovoditi, odgovornosti strane porijekla čije osoblje boravi na teritoriji strane prijema tokom aktivnosti koje se sprovode u okviru saradnje predviđene ovim sporazumom”, dodaje se u saopštenju.

