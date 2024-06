Objavljen konkurs za upis u srednje škole

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) objavilo je danas konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole, za preko deset hiljada upisnih mjesta.

Iz tog Vladinog resora rekli su da je u školskoj 2023/2024. godini osnovnu školu završilo 8.032 učenika, od čega su 303 učenika osnovnu školu završila na albanskom jeziku.

Navodi se da je osnovnu školu u privatnim školama na engleskom jeziku završilo 35 učenika i na ruskom 34 učenika.

„Konkursom za upis učenika u prvi razred srednje škole oglašeno je ukupno 10.038 upisnih mjesta, od čega je na programima gimnazijskog obrazovanja 2.618 upisnih mjesta“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je na obrazovnim programima stručnog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju 4.886 upisnih mjesta.

„Na obrazovnim programima stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju 2.338 mjesta i na obrazovnim programima iz oblasti muzičke i likovne umjetnosti je 196 mjesta“, rekli su iz MPNI.

Oni su kazali da je za učenike koji se obrazuju na albanskom jeziku broj upisnih mjesta 392, i to u Ulcinju 238, u Tuzima 98 i u Plavu 56.

Iz MPNI su naveli da se prijava na konkurs podnosi elektronski na adresu www.upisi.edu.me i to 24, 25. i 26. juna 2024. i 27. juna, do 15 sati.

Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje.

