Objavljen dopunjeni spisak kandidata za instruktore

Podgorica, (MINA) – Popisna komisija Glavnog grada objavila je dopunjeni spisak kandidata za instruktore koji će učestvovati u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova.

Lista kandidata dostupna je na sajtu Glavnog grada https://podgorica.me/storage/28314/655cf5193990a_Lista-kandidata-za-instruktore.docx.

Iz PG Biroa rekli su da će instruktaža za 49 kandidata za instruktore za popis biti održana 22, 23. i 24. novembra u zgradama Skupštine Glavnog grada i Službe zaštite i spašavanja.

Popis bi trebalo da počne 30. novembra.

