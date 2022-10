Obezbijediti sigurno okruženje za svako dijete

Podgorica, (MINA) – Ženski klub Skupštine pozvao je Vladu i nadležna ministarstva da ulože maskimalne napore da bi se obezbijedilo sigurno i bezbjedno okruženje za svako dijete u Crnoj Gori.

Kako su navele kopredsjednice Ženskog kluba, Branka Bošnjak i Vesna Pavićević, to skupštinsko tijelo zabrinuto je povodom niza slučajeva nasilja i eksploatacije djece koji su se dogodili u posljednje vrijeme.

“Uključujući posljednji slučaj seksualnog zlostavljanja djevojčice od starije muške osobe od 74 godine, kao i pronalaska mrtvog tijela dvanaestogodišnje djevojčice u rijeci Morači”, rekle su Bošnjak i Pavićević.

One su podsjetile da su, prema podacima Uprave policije, tokom prošle godine registrovana ukupno 23 krivična djela iz oblasti krivičnih djela protiv polnih sloboda, koja su izvršena na štetu maloljetnih osoba.

Kako su navele Bošnjak i Pavićević, od tog broja registrovana su tri silovanja, pet krivičnih djela obljuba nad djetetom, 11 krivičnih djela nedozvoljene polne radnje i četiri krivična djela dječja pornografija.

„Ženski klub Skupštine koristi priliku da pozove nadležne organe da preduzmu opsežne i urgentne mjere kako bi Crna Gora spriječila takve tragične ishode po djecu“, kaže se u saopštenju.

Te mjere, kako se navodi, treba preduzeti da bi Crna Gora obezbijedila i osnažila nedoostajuće preventivne usluge podrške djeci i porodicama u sektorima zdravstva i socijalne i dječje zaštite, kao i obrazovanja.

„Kao i osnažila kapacitete svih sektora za ranu detekciju i otkrivanje slučajeva nasilja i eksploatacije djece, kao i rizika kod djece koji mogu da dovedu do tragičnih posljedica“, dodaje se u saopštenju.

Bošnjak i Pavićević su kazale da u ovom trenutku Crnu Goru karakteriše ozbiljan nedostatak usluga podrške djeci, porodici i žrtvama nasilja i eksploatacije.

Kako su saopštile, osnovne usluge za djecu i porodice se ne pružaju ili nijesu održive.

To, prema riječima Bošnjak i Pavićević, zavrjeđuje posebnu pažnju ako se tumači u svijetlu činjenice da su usluge suštinski način da se dugoročno spriječi oslanjanje na materijalna davanja.

“Kad je riječ o podacima koji ukazuju na ograničen broj stručnih radnika i ograničene kapacitete centara za socijalni rad, postojeće stanje učinilo je da sistem socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori bude prevashodno reaktivnog karaktera”, rekle su Bošnjak i Pavićević.

One su dodale da sistem nije u stanju da odgovori na sve veće rizike u vezi sa socijalnom i dječjom zaštitom s kojima se suočavaju djeca i porodice u Crnoj Gori, posebno u post-kovid eri.

Kako su kazale, upitno je i pružanje osnovnih usluga podrške, savjetovanja i rada sa djecom koja su žrtve nasilja i eksploatacije u sektoru zdravstva.

“Ženski klub poziva Vladu i nadležna ministarstva da ulože maskimalne napore da bi se obezbijedilo sigurno i bezbjedno okruženje za svako dijete u Crnoj Gori, na šta se država i obavezala ratifikacijom Konvencije o pravima djeteta”, navele su Bošnjak i Pavićević.

One su navele da Vlada, odnosno ministarstva rada i socijalnog staranja i zdravlja moraju osmisliti održiva rješenja, ali i obezbjediti budžetska izdvajanja za proširenje, kontrolu kvaliteta i održivo finansiranje usluga prevencije, te podrške djeci i porodicama u riziku, kao i žrtvama nasilja i eksploatacije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS