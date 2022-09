Obezbijeđena kvalitetna zdravstvena zaštita za raseljene iz Ukrajine

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo zdravlja obezbijedilo je uslove da raseljeni građani Ukrajine dobiju pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i potrebne usluge, kazao je resorni ministar Dragoslav Šćekić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Šćekić se danas sastao sa izvanrednim i opunomoćenim ambasadorom Ukrajine u Crnoj Gori Olehom Herasumenkom.

Šćekić je rekao da je Crna Gora pokazala veliku solidarnost i humanost otvarajući vrata i pružajući nesebičnu pomoć i podršku izbjeglicama iz Ukrajine.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo zdravlja obezbijedilo je uslove da raseljeni građani Ukrajine dobiju pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i potrebne usluge, kao i stanovnici Crne Gore.

“Svi naši kapaciteti su im na raspolaganju, pratimo i rješavamo njihove zahtjeve i u svakom momentu smo tu da im pružimo pomoć sada kada im je najpotrebnija“, kazao je Šćekić.

On je rekao da žali zbog situacije u Ukrajini i ratnih dešavanja, i istakao da se nada i vjeruje da će se agresija zaustaviti i stanje u zemlji stabilizovati, kako bi se prekinula stradanja i patnje tamošnjeg stanovništva i svi što prije vratili u svoje domove i počeli normalan i miran život.

Herasumenko se, u ime ukrajinskog naroda koji trenutno boravi u Crnoj Gori, ali i svih građana Ukrajine, zahvalio Ministarstvu zdravlja i cjelokupnom zdravstvenom sistemu na spremnosti da pomognu.

Kako je naveo, izuzetno cijene podršku Crne Gore u teškom momentu za ukrajinski narod.

“Vaša pomoć i prijateljstvo ostaće zauvijek upamćeni i sačuvani u našim srcima. Zahvaljujući vašoj srdačnosti i plemenitosti, građani Ukrajine se u Crnoj Gori osjećaju sigurno i bezbjedno“, poručio je Herasumenko.

