Obezbijeđen novac za učešće učenika na međunarodnim olimpijadama

Podgorica, (MINA) – Vlada je obezbijedila novac za učešće crnogorskih učenika na međunarodnim olimpijadama znanja u Japanu, Mađarskoj, Indoneziji i Sloveniji.

Iz Vlade su saopštili da je danas na telefonskoj sjednici usvojena Informacija o organizovanju međunarodnih olimpijada za učenike srednjih škola za ovu godinu, i donijeti zaključci kojima je obezbijeđeno 44 hiljade EUR za učešće najboljih crnogorskih učenika.

Kako su naveli, time su otklonjene određene administrativne prepreke i stvoreni uslovi za odlazak sedam članova na Međunarodnu matematičku olimpijadu u japanskom gradu Čibi, kao i za šest članova na olimpijadu iz fizike u Tokiju.

Iz Vlade su rekli da su stvoreni uslovi za odlazak učenika na Međunarodnu olimpijadu iz geografije u Bandungu u Indoneziji, Međunarodnu informatičku olimpijadu u Segedinu u Mađarskoj i na Balkansku informatičku olimpijadu u Sloveniji.

„Pored ostalog, donijeto je više zaključaka kojima je nadležnim institucijama omogućeno da efikasno operacionalizuju nabavku avio karata za odlazak naših timova na ta značajna međunarodna takmičenja“, kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su naveli da je Ispitni centar prethodno obezbijedio učešće ekipa na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Antaliji, Međunarodnoj olimpijadi iz biologije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Međunarodnoj olimpijadi iz hemije u Švajcarskoj.

Time su, kako su rekli, potrošena budžetska sredstva za tu namjenu.

