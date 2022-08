Obezbijeđen kontakt telefon za građane i porodice žrtava tragedije na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Porodicama žrtava u tragičnom događaju na Cetinju od 12. avgusta i svim građanima Prijestonice, obezbijeđen je poseban kontakt telefon, koji je dostupan svakog radnog dana od sedam do 14 sati.

To se navodi u Informaciji, koja je usvojena na sjednici Vlade, o pružanju psihološko-psihijatrijske podrške posrednim i neposrednim žrtvama tog tragičnog događaja.

Kako su podsjetili iz Vlade, neposredno nakon tragedije, uz podršku Ministarstva zravlja i Prijestonice, u cetinjskom Domu zdravlja formiran je stručni tim za psihološko-psihijatrijsku podršku porodicama žrtava i svim građanima Cetinja koji imaju potrebu za ovom vrstom pomoći.

“U tu svrhu, obezbijeđen je poseban kontakt telefon 067269735, koji je dostupan svakog radnog dana od sedam do 14 sati”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Stručni tim funkcioniše na principu održavanja podrške jednom sedmično, a moguće i više puta, u zavisnosti od iskazanih potreba.

