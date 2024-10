NSD: Hitno predložiti zakon o agentima stranog uticaja

Podgorica, (MINA) – Funkcionisanje raznih stranih agentura, koje pod plaštom nevladinih organizacija (NVO) pokušavaju da utiču na unutrašnju i spoljnu politiku Crne Gore, treba hitno urediti zakonom, smatraju u Novoj srpskoj demokratiji (NSD).

Iz NSD su kazali da je njihovo političko djelovanje u žiži javnosti, dodajući da ne postoji jedan argument da rade za bilo čije interese, osim za interese birača i građana Crne Gore.

“Nama je palo u dio da Crnu Goru učinimo istinski slobodnom zemljom i jedan od važnih pravaca djelovanja treba da bude priprema i donošenje novog zakona koji će urediti funkcionisanje raznih stranih agentura”, kazali su iz NSD.

Kako su dodali, te strane agenture, pod plaštom NVO, pokušavaju da utiču na unutrašnju i spoljnu politiku Crne Gore.

“Političke organizacije su zakonom obavezane da svoje finansije učine javnim i kontrolu istih vrši nadležna Državna revizorska institucija (DRI), a to nije slučaj sa ovim agenturama koje zloupotrebljavaju naziv NVO dok im se u budžet nesmetano ubrizgavaju injekcije od milion dolara na redovnoj osnovi”, navodi se u saopštenju NSD.

Iz te stranke su kazali da u Crnoj Gori samo zbog nedostatka adekvatnog zakona, postoje ne jedna, nego više NVO koje funkcionišu izvan i iznad zakona.

“I koje sebi daju za pravo da nonšalantno dijele moralne lekcije i etikete gotovo svim političkim, ali i državnim institucijama”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, te agenture “podmeću, lažu i vode veoma preciznu kampanju za potrebe stranog naručioca za koga rade”.

Iz NSD su kazali da ti “naručioci” imaju konkretne interese vezane za njihove uticaje u Crnoj Gori koji svakako nisu interesi i želje građana.

“Kako su im puna usta tuđih finansija i uticaja, krajnje je vrijeme da građani Crne Gore imaju uvid i u njihove i da se takve agencije jasno odvoje od stvarnih NVO koje za cilj imaju poboljšanje kvaliteta života građana, te da ih nazovemo pravim imenom – agentima stranog uticaja u Crnoj Gori”, poručili su iz NSD.

Prema njihovim riječima, istinska transparentnost može doći samo ako zakoni i pravila budu važili za sve.

“Mi smo pozvani kao vlast, a ne sumnjamo da ovo isto želi i opozicija, da politiku Crne Gore treba odvojiti od brutalnog agenturnog rada raznih međunarodnih bezbjednosnih struktura”, zaključuje se u saopštenju.

