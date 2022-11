Novo radno vrijeme kovid ambulante za djecu u Tološima

Podgorica, (MINA) – Kovid ambulanta za djecu u zdravstvenom objektu Tološi od ponedjeljka će raditi od deset do 17 sati, saopšteno je iz Doma zdravlja Podgorica (DZPG).

Iz DZPG su kazali da su radno vrijeme kovid ambulante za djecu izmijenili prateći razvoj epidemološke situacije u Glavnom gradu i zbog pojačanja redovnog procesa rada.

“Radno vrijeme kovid ambulante Doma zdravlja je od deset do 17 sati”, navodi se u saopštenju.

Iz DZPG su rekli da je korišćenje pauze u terminu od 13 sati i 30 minuta do 14 sati.

„Djeca sa sumnjom na kovid infekciju mogu se javiti na pregled i testirati u kovid centru Tološi, gdje će se obavljati pregledi, laboratatorijska dijagnostika, kao i davanje parenteralne terapije pacijentima sa simptomima kovid infekcije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će zaposleni u DZPG nastaviti da pružaju pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu građanima, uprkos svakodnevnim izazovima.

“Budite odgovorni prema sebi i drugima”, poručili su iz DZPG.

