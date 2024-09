Novi Pravilnik o polaganju vozačkog ispita

Podgorica, (MINA)- Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) donijelo je novi Pravilnik o nаčinu organizovanja i sprovođenja polaganja vozačkog ispita u cilju povećanja kvaliteta u organizaciji i realizaciji ispita i unapređenja kvaliteta bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Iz MPNI su kazali da je na izmjenama Pravilnika radila radna grupa sastavljena od predstavnika Ministarstva, Uprave policije, Mašinskog fakulteta i auto-škola.

Pravilnikom je, kako se navodi, propisano da se polaganja organizuju poslednjeg vikenda u mjesecu, dok su ranije polaganja bila organizovana svake treće nedjelje, što nije davalo dovoljno vremena auto-školama da kvalitetno organizuju obuke kandidata.

“Uvedena su i pravila koja se odnose na ponašanje kako kandidata, tako i članova ispitnih komisija, tokom realizacije ispita”, dodaje se u saopštenju.

Pojašnjava se da ukoliko se kandidat ne ponaša u skladu sa pravilima, odnosno ometa održavanje ispita, može biti sankcionisan i može mu se zabraniti polaganje u tri naredna ispitna roka.

“Prvi put kandidati će imati mogućnost prigovora na odluku Ispitne komisije, o kome će odlučivati komisija koju formira Ministarstvo”, kaže se u saopštenju.

Povodom radnji tokom polaganja vozačkog ispita, u Pravilniku se novine odnose na polaganje za E kategoriju motornih vozila, gdje je uvedena nova poligonska radnja – parkiranje skupa vozila pod pravim uglom.

“Kod B kategorije motornih vozila, koja se i najviše polaze, novina je da je kandidatima omogućeno, da prilikom postavljanja vozila za ulazak u jednu od garaža, mogu izvršiti korekciju položaja vozila”, rekli su iz MPNI.

Oni su naveli da će nastaviti sa daljim unapređenjem stanja u oblasti rada auto-škola i vozačkih ispita.

“Pa su tako u toku i izmjene programa obrazovanja kojima je regulisana obuka kandidata za vozače i obuka instruktora vožnje, kao i izmjene ostalih pravilnika koji regulišu ovu oblast”, kazali su iz MPNI.

Iz Ministarstva su rekli da su počele i obuke za ovlašćene ispitivače u ispitnim komsijama, gdje će uskoro biti organizovani i prvi ispiti.

“Sve ovo, sigurni smo, doprinosi većem kvalitetu rada svih uključenih u proces rada auto-škola i samih vozačkih ispita”, zaključuje se u saopštenju.

