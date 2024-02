Novi aparati za ultrazvučnu i elektroterapiju

Podgorica, (MINA) – Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (CFMiR) Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) dobio je šest najsavremenijih aparata Sonopuls 492, ukupne vrijednosti blizu 24 hiljade EUR, za koje je novac obezbijeđen iz budžeta, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su pojasnili da su u pitanju kombinovani aparati koji, pored toga što omogućavaju primjenu ultrazvučne i elektroterapije, imaju mogućnost kombinovane terapije, odnosno, istovremeno primjenu i ultrazvučne i elektroterapije.

Kako su naveli, aparati su prenosivi, što omogućava njihovu primjenu ne samo u ambulanti, već i na odjeljenjima za hospitalne pacijente.

“Ovi aparati se koriste za terapiju kod degenerativnih oboljenja, povreda, bolnih i postopetivnih stanja, kao i kod pacijenta sa različitim deficitima, a sve u cilju smanjenja onesposobljenosti, deficita i poboljšanja kvaliteta života”, pojašnjava se u saopštenju.

Iz KCCG su kazali da će aparati, s obzirom na to da omogućavaju izvođenja svih modaliteta elektro terapije i ultrazvuka, značajno unaprijediti da se opsluži 550 pacijenata koliko ih bude na dnevnom nivou u ambulantnom dijelu CFMiR.

Prema njihovim riječima, osim što su jednostavni za rukovanje, aparati su laki i brzi za upotrebu.

Iz KCCG su istakli da su aparati koje je do sada koristio CFMiR bili u upotrebi od 18 do 25 godina, a da su novi obezbijeđeni zahvaljujući planiranju menadžment te organizacione jedinice, uz podršku menadžmenta Kliničkog centra.

Oni su napomenuli da su dosadašnji aparati i dalje u funkciji i da će se koristiti u radu sa pacijentima u hospitalnom dijelu i kao zamjenski.

Iz KCCG su kazali da je prethodne godine, prvi put od njegovog osnivanja, rekonstruisan CFMiR čime su obezbijedili uslove dostojne pacijenata i osoblja.

“KCCG obnavljanjem i nabavkom novih aparata nastavlja sa unapređenjem pružanja zdravstenih usluga i u ovom segmentu naše ustanove”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS