Novaković Đurović: Zahvaljujući GP URA spriječeno protivustavno rješenje

Pogorica, (MINA) – Zahvaljujući amandmanu poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA, iz Zakona o Sudskom savjetu i sudijama je uklonjena protivustavna norma kojom je bilo predviđeno povećanje starosne granice za odlazak sudija u penziju, saopštila je poslanica te partije Ana Novaković Đurović.

Ona je istakla da je istovjetni amandman kasnije predložio i Zakonodavni odbor i da je tako postao sastavni dio Zakona.

Novaković Đurović je u saopštenju navela da su na taj način spriječili protivustavno rješenje premijera Milojka Spajića i ministra pravde Andreja Milovića.

“Na ovaj način, spriječili smo protivustavno rješenje Vlade (Milojka) Spajića i ministra (Andreja) Milovića, koji su ovim zakonom namjeravali da povećaju starosnu granicu za odlazak u penziju sudijama na 67 godina”, zaključila je Novaković Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS