 Novaković: DPS pokazao da je protiv evropskog puta

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) najavom da neće podržati niti jednog kandidata za sudiju Ustavnog suda pokazuje da je protiv evropskog puta Crne Gore i da ignoriše apel međunarodne zajednice, saopštila je politička direktorka Građanskog pokreta URA Ana Novaković Đurović.

Ona je kazala da je glasanje za sudije Ustavnog suda i deblokada rada t institucije, prije svega, obaveza prema crnogorskim građanima, kao i ključna obaveza u procesu pridružavanja Evropskoj uniji (EU).

Novaković Đurović je rekla da su evropski partneri, kaoi Venecijanska komisija (VK), eksplicitni u preporukama da je kompletiranje Ustavnog suda preduslov za rješavanje svih drugih otvorenih pitanja u društvu.

“Najavljena odluka da se ne glasa za sudije Ustavnog suda pokazuje da je zahtjev za prolongiranjem izjašnjavanja o ovom pitanju bio samo manevar DPS-a, a ne iskrena namjera da se dodje do dogovora oko sudija US i prijevremenih izbora”, navela je Novaković Đurović.

Kako je istakla, DPS je odbijanjem da prihvate jasnu sugestiju Evropske komisije i VK o hitnom kompletiranju Ustavnog suda pokazao svoj pravi odnos prema evropskom putu Crne Gore.

“Nažalost, DPS ovom odlukom samo potvrdjuje kontinuitet u fingiranju suštinskih reformi koje su potrebne za pristupanje EU, kako su godinama i činili”, zaključila je Novaković Đurović.

