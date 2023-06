Nova Vlada da zadrži kurs potpunog usklađivanja sa EU

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) od nove Vlade Crne Gore očekuje da zadrži postojeći kurs potpunog usklađivanja sa vanjskom politikom Unije, kazao je portparol Evropske komisije (EK) Peter Stano.

“Crna Gora je jedna od zemalja kandidata sa dugim rekordom od 100 odsto usklađenosti sa spoljnom politikom EU”, rekao je Stano.

On je poručio da EU to redovno ističe i cijeni zato što, kako je naveo, to usklađivanje ima cijenu za zemlju jer je čini metom za strano zlonamjerno miješanje.

Stano je, odgovarajući na pitanje Televizije Crne Gore, kazao da su evropske institucije pratile izborni proces i naglasio da će zvaničnu reakciju saopštiti nakon preliminarnog izvještaja ODHIR/OEBS-a.

“Za nas je važno da su izbori održani i Crna Gora, kako bi zadržala vodeću poziciju kandidata za pristupanje, što podrazumijeva i stopostotno usklađivanje, treba da zadrži kurs”, rekao je Stano, prenosi portal RTCG.

On je dodao da Crna Gora treba da napreduje u važnim reformama, posebno u oblasti vladavine prava i ostvarivanja drugih uslova koji proizilaze iz procesa članstva.

Stano je dodao da je EU uvjeren da će Crna Gora, čak i sa novom Vladom, nastaviti da ostvaruje veoma dobre rezultate i napreduje u pristupnom procesu.

