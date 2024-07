Nosioci javnih funkcija da poštuju samostalnost Državnog tužilaštva

Podgorica, (MINA) – Udruženje državnih tužilaca Crne Gore pozvalo je predstavnike političkih partija i nosioce javnih funkcija da poštuju institucionalnu samostalnost i da izjavama ne pokušavaju da utiču na rad državnotužilačke organizacije.

Iz Udruženja državnih tužilaca Crne Gore u saopštenju su naveli da osuđuju različite pokušaje političkih pritisaka na državnotužilačku organizaciju.

„Uz podsjećanje na Ustavom i zakonom propisanu samostalnost i nezavisnost Državnog tužilaštva napominjemo da se funkcija državnog tužioca ne smije vršiti ni pod čijim uticajem i da niko ne smije da utiče na državne tužioce u obavljanju njihove funkcije“, kaže se u saopštenju.

Iz Udruženja državnih tužilaca rekli su da učestali stavovi, koji u određenim situacijama imaju i prizvuk prijetnji, predstavljaju neprimjeren pokušaj političkog uticaja.

„Zbog čega predstavnike političkih partija i nosioce javnih funkcija pozivamo da poštuju institucionalnu samostalnost i da svojim izjavama ne pokušavaju da utiču na rad državnotužilačke organizacije“, navodi se u saopštenju.

Iz Udruženja državnih tužilaca ukazali su da se funkcija državnog tužioca vrši nepristrasno i objektivno, na principima zakonitosti i jednakosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS