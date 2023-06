Non pejper potvrda regresije u pregovorima Crne Gore sa EU

Podgorica, (MINA) – Non-pejper Evropske komisije (EK) o vladavini prava u Crnoj Gori potvrđuje da pregovori sa Evropskom unijom (EU) nijesu samo potpuno stali, već da postoji ozbiljna regresija, ocijenila je izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.

U non-pejperu EK navodi se da je Crna Gora izgubila fokus na ključnim reformama, posebno u oblasti vladavine prava.

“Ovaj non pejper potvrđuje suštinski ono o čemu smo mi u kritički orjentisanom civilnom sektoru već duže vremena ukazivali, a to je da su pregovori ne samo potpuno stali, nego da mi imamo ozbiljnu regresiju”, rekla je Uljarević za Televiziju E.

Ona je ocijenila da je posljednji non-pejper daleko oštriji u poređenju sa prethodna dva iz 2021. i prošle godine.

“Može se sada već govoriti da je ovo najgori i najkritičniji non-pejper koji smo dobili do sada”, smatra Uljarević.

Ona je kazala da se u paragrafu, gdje je ranije stajalo da se radi na ispunjavanju određenih mjera iz akcionih planova 23 i 24, uz ohrabrenje da bi to trebalo da bude učinkovitije, jače, sada stoji ocjena da evropske integracije više nijesu u fokusu i da su se pojavili ozbiljni problemi koji se ne adresiraju na adekvatan način.

“Takođe, vrlo jasno se krivica stavlja na vlasti. Kada kažem vlasti, tu mislim na izvršnu vlast i na parlamentarnu većinu jer nije došlo ne samo do famoznom imenovanja određenih nosilaca pravosudnih funkcija, već imamo i ono što je izostanak podrške institucijama koje pokušavaju da rade svoj posao”, rekla je Uljarević.

Ona je istakla da se konstatuje i nezakonita smjena direktora Uprave policije, ali i činjenica da osim rada SDT-a, što je inicijalna faza, nije došlo još do nijedne pravne presude.

Uljarević je rekla da to što se čita iz izvještaja duboko razočarenje.

“Vjerovatno su i očekivanja EU bila podignuta kada je forimirana ova Vlada, jer ona je na kraju krajeva obećavala da će imati fokus na evropskim integracijama, pa je samim tim sada ocjena i značajno storžija”, kazala je Uljarević.

Kako je rekla, to što političari i političke strukture gube kredibilitet i integritet, nije samo njihov gubitak, već ima posljedicu na državu.

“Bojim se da ukoliko se nastavi ovim tempom, odnosno ukoliko se nešto značajno ne promijeni u brzom nastupajućem periodu, da mi rizikujemo da budemo viđeni više i kao potencijal za uspješnu priču, a mnogi su drugi sad ušli u to polje, pokušavaju oni da se nametnu i da dobiju neke podsticaje”, rekla je Uljarević.

Ona je kazala da je taj bliži period zapravo period do oktobra.

Uljarević je navela da do izvještaja EK u oktobru treba imati makar nešto od imenovanja u pravosuđu.

Prema njenim riječima, Ministasrtvo pravde nije uradilo ništa od domaćih zadataka koje je imalo, “a ono na čemu je radilo, bolje da se nije to desilo”.

Kako je dodala, nije se radilo na izmjenama i dopunama zakona o državnom tužilaštvu i o Sudskom savjetu, a na drugoj strani se radilo na takozvanom antimafija zakonu koji je faktički dobio negativne komentare EK.

“To sve ukazuje da ukoliko se propusti još jedna prilika, to će sve imati dalekosežan i negativan uticaj na put Crne Gore ka EU, koji je sada već faktički zaustavljen, a bojim se da prospekt ne bude mnogo negativniji”, istakla je Uljarević.

Ona je rekla da se u izvještaju naglašava dobra međunarodna saradnja Uprave policije i SDT-a sa institucijama iz EU koje se bave istim poslovima.

“Uz to naglašavam da je izvještaj završen krajem marta i da su ovi učinci policije odnose na rad bivšeg direktora Uprave policije, vidjećemo kako će se cijeniti rad v.d. koji je sada to preuzeo i onoga ko je i dalje na svojoj poziciji, a to je specijalni državni tužilac”, kazala je Uljarević.

Ona je navela da se u tom segment nigdje ne naglašava nikakva uloga premijera koji, kako je dodala, vrlo često i neumjesno sebi pripisuje rezultate onih istraga koje mu se dopadaju, a isto tako pokušava da uruši kreidbilitet tužilaštva u onim stvarima koje mu se ne dopadaju.

“Tako se ne grade institucije, tako se one ne jačaju i to je ono na šta ukazuje ovaj izvještaj”, istakla je Uljarević.

Kako je rekla, vidjelo se da ima vrlo kritički odnos prema viznoj politici, a posebno u onom dijelu koji se odnosi na ekonomska državljanstva.

“To je jedan primjer koji ukazuje koliko je ova Vlada birajući konkretno u slučaju što je bila nesumljiva poruka EK i ono što su bili neki partikularni interesi, bez imalo dileme u dosta dugom periodu gurala svoje partikularne interese”, rekla je Uljarević.

