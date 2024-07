Noković: Pretvorićemo KIC Zeta u središte kulture

Podgorica, (MINA) – Razvijenog društva nema bez razvijene kulture, kazao je vršilac dužnosti (v.d.) direktora Kulturno – informativnog centra (KIC) Zeta, Branko Noković, dodajući da namjeravaju da tu javnu ustanovu pretvore u središte kulture.

Noković je kazao da su, u prethodnih godinu njegovog mandata, uspjeli u svom glavnom cilju, a to je da vrate zetsku publiku.

Kako je dodao, vodila ih je želja da se unaprijedi kulturni život u Zeti, kao jedinoj ustanovi kulture na području te opštine, da se ojača i sačuva njen identitet, ali i da se afirmiše Opština kao mjesto okupljanja i zabave kroz bogatu kulturnu ponudu.

„Bez razvijene kulture ne možemo govoriti o razvijenom društvu. Siguran sam da se kreativnim pristupom u koncipiranju programskih aktivnosti može doprijeti i do za kulturne programe nezainteresovanih stanovnika“, rekao je Noković.

Prema njegovim riječima, važno je izgraditi svijest, najprije kod djece, u vrlo ranom uzrastu, pa sve do građana treće dobi, o kulturi kao nečemu što se ne može marginalizovati i što je podjednako važno, ne samo za pojedinca već i za društvo u cjelini.

„Ono što je definisalo naš put u prethodnih godinu dana je svakako želja da se unaprijedi kulturni život u Zeti, kao jedinoj ustanovi kulture na području Opštine Zeta, da se ojača i sačuva njen identitet i u krajnjem da afirmišemo Opštinu kao mjesto dobro okupljanja i zabave kroz bogatu kulturnu ponudu“, kazao je Noković.

On je naveo da su se, prilikom koncipiranja programskih aktivnosti, trudili da zadovolje interese raznovrsne publike, bez obzira na starosne i obrazovne profile.

„Kao što su polaznici vrtića, učenici osnovnih i srednje škole, adolescenti, sportski klubovi, zaposleni u javnom sektoru, osjetljive kategorije stanovništva, korisnike Centra za pružanje usluga uz oblasti socijalne i dječije zaštite, nevladine organizacije, penzionere i ostalo zainteresovano građanstvo“, kazao je Noković.

Kako je dodao, unaprijeđena je saradnja sa drugim centrima za kulturu na nivou Crne Gore, resornim ministarstvima, udruženjima likovih i književnih stvaralaca, pozorištima, ali i sa medijima, nevladinim organizacijama koje se bave kulturom i umjetnicima.

„Uključivanje u savremene tokove komunikacije i informisanja, interakcija sa postojećom i potencijalnom publikom pomogli su nam standardni i nestandardni mediji, čime smo omogućili vrlo lak pristup publike svim sadržajima koje nudimo“, rekao je Noković.

On je istakao da su, u jednogodišnjem periodu, postigli ono što im je i bio cilj, a to je vraćanje zetske publike.

„Realizovano je skoro 80 programa iz svih oblasti kulture. Na velikoj sceni je bio izveden značajan broj dramskih komada, naročito onih za djecu. Održane su muzičke večeri, sa naglaskom na koncert Tropico benda, humanitarni koncert, gdje je učešće uzelo 15 izvođača iz Zete i koncerti folklornih ansambala”, rekao je Noković.

On je naglasio da su vrata KIC-a bila otvorena za mnoge književne i likovne stvaraoce.

„Od kojih je ne mali broj imao prvu promociju knjige u KIC-u, odnosno prvu samostalnu izložbu upravo u našim prostorijama”, istakao je Noković.

On je rekao da je na to posebno ponosan, jer su, kako je naveo, pokazali da imaju osjećaja za nove talente u kulturi, ali i da su spremni da im pruže ruku.

„Posebno bih istakao da je Ustanova kojom rukovodim bila organizator skoro 20 edukativnih radionica, među kojima se svrstava i novitet u radu KIC-a program “Upoznajmo sportistu”, kroz koji smo ugostili naše brojne sportiste sa značajnim dostignućima”, rekao je Noković.

Kako je pojasnio, među sportistima koje su ugostili su Nikola Peković, Vladimir Gojković, Ivan Strugar, Igor Vujačić, Vlado Šćepanović, Marijana Goranović i Zoran Batrović.

“I za ljubitelje sedme umjetnosti smo se potrudili da pripremimo raznovrstan repertoar”, rekao je Noković.

On je istakao da su u posljednjih godinu, ulaganjima u veliku i malu salu, stvorili zadovoljavajuće uslove za realizaciju programskih aktivnosti i pružanje usluga Ustanove.

„Okrečeni su sala i ulaz, montirana nova zavjesa na sceni, kao i rasvjeta na ulazu i na stepeništu. Uspjeli smo i da dijelom rekonstruišemo sistem za hlađenje i grijanje, zahvaljujući čemu je i scena prilagođena izvođenju zahtjevnijih komada, a cjelokupan ambijent drugačijem/kvalitetnijem doživljaju istih“, rekao je Noković.

Prema njegovim riječima, planirani Budžet za 2023. godinu od 202,7 hiljada EUR je realizovan u iznosu od 91,8 odsto.

„Dok sam uvjeren da će ovogodošnji budžet zadovoljiti naše tendecije i planove za rad do kraja godine, a imamo jasnu viziju o tome kako dalje funkcionisati“, rekao je Noković.

On je zahvalio Opštini Zeta na podršci, a posebno predsjedniku Opštine Mihailu Asanoviću koji je, kako je naveo, uvijek bio spreman da podrži rad KIC-a Zeta.

„Zahvalio bih na bezuslovnoj podršci i saradnji Savjetu Ustanove sa kojim smo uspjeli da realizujemo programe koji do sada nijesu postojali“, rekao je Noković.

Kako je dodao, on i saradnici imaju velike planove i namjeru da tu ustanovu pretvore u središte kulture, ne samo na nivou Zete već i šire.

„Naša istrajnost će nas, siguran sam, i dovesti do toga“, zaključio je Noković.

