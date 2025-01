Njemačka donirala dva oklopna medicinska vozila za VCG

Podgorica, (MINA) – Njemačka je Vojsci Crne Gore (VCG) donirala dva specijalizovana oklopna medicinska vozila DINGO, čija je ukupna vrijednost preko 4,5 miliona EUR, saopšteno je iz Ministarstva odbrane (MOD).

Kako se navodi, primopredaja višenamjenskih oklopnih vozila koja su opremljena najmodernijom medicinskom opremom, obavljena je danas u kasarni “Milovan Šaranović”, u Danilovgradu.

“Vozila pružaju visok nivo sigurnosti za medicinsko osoblje, povrijeđene i oboljele. Mogu se kretati na veoma složenim terenima, kroz teško dostupna područja, po planinskim, šumskim i sličnim slabo pristupačnim oblastima”, kaže se u saopštenju MOD.

Kako se dodaje, vozila služe za evakuaciju, ali i za pružanje hitne medicinske pomoći u raznim kriznim situacijama i okolnostima.

Državni sekretar u MOD, Marko Marković, zahvalio je Njemačkoj na donaciji i na pokazanom prepoznavanju potreba Crne Gore i njenog odbrambenog sistema.

On je naglasio da se tom donacijom čini značajan iskorak u jačanju operativnih sposobnosti VCG.

“Ova vozila značajno unapređuju naše vojne sposobnosti. Donacija je potvrda i dokaz uspješne saradnje između Crne Gore i Njemačke, ali i naših zajedničkih vrijednosti i savezništva unutar Alijanse”, rekao je Marković.

Prema njegovim riječima, to je snažna poruka da su “naši prijatelji i saveznici uz nas i da smo spremni da zajedno gradimo sigurniju zajedničku budućnost”.

Marković je istakao da Crna Gora i Njemačka dijele viziju stabilnog, sigurnog i humanog okruženja, a da ta konkretna pomoć dodatno osnažuje sposobnost Crne Gore da pruži adekvatan odgovor u najosjetljivijim situacijama.

Ambasador Njemačke u Crnoj Gori, Peter Felten, kazao je da su njemačka sanitetska vozila DINGO dokazala svoju vrijednost u mnogim konfliktnim situacijama širom svijeta, spašavajući živote ranjenim vojnicima i medicinskom osoblju, posebno tamo gdje sukobljene strane krše međunarodno humanitarno pravo.

“Uvjeren sam da će vozila DINGO pružiti efikasnu zaštitu i biti od značajne koristi i VCG”, kazao je Felten.

Kako je saopšteno iz MOD, ceremoniji u Danilovgradu prisustvovali su i predstavnici Ministarstva odbrane Njemačke, načelnik Štaba Generalštaba VCG Mitar Klikovac, kao i predstavnici njemačke kompanije “Krauss-Maffei Vergmann”.

